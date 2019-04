Fostul presedinte al CCR, Augustin Zegrean, sustine ca decizia de luni prin care instanta suprema a amanat cu mai bine de o luna procesul lui Liviu Dragnea este una de descalificare a justitiei din Romania.



"Curtea Constitutionala a amanat ca sa vada ce da instanta suprema, iar instanta suprema a zis < >. In acest proces lucrurile sunt foarte clare, dar fiecare asteapta ca celalalt sa le declare neclare ca sa scape el. Este sub nivelul la care ar trebui sa se desfasoare lucrurile. Nu e in regula ca 5 judecatori sa dea o astfel de decizie. Pai atunci de ce mai trebuie aceste completuri de 5 judecatori? Si ministrii, si parlamentarii, toti demnitarii ar trebui judecati de instantele obisnuite, pentru ca este o discriminare pozitiva in favoarea lor. Ei sunt judecati de 3 judecatori la instanta de fond si de 5 la instanta de apel, iar oamenii obisnuiti sunt judecati in fond de un judecator si de doi in apel. De ce trebuie sa beneficieze ei de 5 judecatori, ca sa poata invarti lucrurile mai bine?

Justitia nu ar trebui sa se teama. Au toate garantiile procesuale si legale sa nu se teama de nimic si totusi se tem. Asta este inspaimantator, pentru ca un judecator speriat este mai rau decat un judecator corupt", a spus Augustin Zegrean, potrivit Hotnews.ro.

Liviu Dragnea a obtinut o noua amanare, urmatorul termen fiind stabilit pentru 20 mai. In 19 aprilie este asteptata o decizie a Curtii Constitutionale privind completurile specializate de 3 judecatori.