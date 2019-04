Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, ca premierul Viorica Dancila trebuie "sa stea de vorba urgent cu ministrul Justitiei" si sa inteleaga ca trebuie sa dea ordonantele de urgenta pe justitie "pe care le asteapta toata lumea".



Intrebat in legatura cu faptul ca premierul Viorica Dancila nu participa la Strasbourg la dezbaterea din Parlamentul European, Radulescu a spus: "Probabil ca premierul se pregateste sa dea ordonantele pe care le asteptam de mult timp, impreuna cu domnul ministru, nu glumesc".

"Eu cred ca doamna premier trebuie sa stea de vorba urgent cu ministrul Justitiei, trebuie sa inteleaga ca trebuie sa dea aceste ordonante de urgenta pe care le asteapta toata lumea. Daca nu, o sa vedem cand facem Comitet executiv ce vom hotari noi", a adaugat Radulescu.

Intrebat daca Tudorel Toader trebuie sa mai ramana ministru al Justitiei, Radulescu a raspuns: "Sa nu mai ramana".

Radulescu: Nu exista asa ceva ca liderul nostru sa fie condamnat

Pe de alta parte, Catalin Radulescu s-a referit la procesul liderului PSD Liviu Dragnea, sustinand ca acesta nu poate fi condamnat, deoarece nu este vinovat, scrie Agerpres.

"Nu exista asa ceva ca liderul nostru sa fie condamnat si cred ca in Romania nu trebuie sa existe asemenea practici. O sa vedeti cum o sa reactionam. Deci, gata, s-a terminat cu condamnarile nevinovate a liderilor din PSD. Cine mai are curaj in continuare sa condamne fara probe si ca sistemul paralel da biletele sa condamne oameni, o sa iasa poporul si o sa vedeti cum reactioneaza. Deci, cred ca in momentul de fata judecatorii trebuie sa-si faca meseria si, daca nu exista probe, trebuie sa-l achite pe presedinte. (...)Deci eu am citit dosarul si stiu ca nu exista niciun fel de proba. Aici nu s-au furat miliarde de euro, milioane de euro si asa mai departe ca sa condamni un om nevinovat. Eu cred ca judecatorii in momentul de fata trebuie sa arate foarte clar ca nu mai tin cont de acest sistem paralel si ca trebuie sa judece corect", a afirmat Radulescu.

Radulescu: Noi stim ca acest presedinte al nostru este nevinovat

El a spus ca trebuie sa se renunte la practica din anul 2013, cand mai multor lideri PSD li s-au facut dosare.

"Ne-am saturat de ceea ce s-a intamplat in 2013, cand s-a intamplat ca la sute de lideri PSD sa li se faca dosare. Eu cred ca s-a terminat cu momentul ala. Daca sistemul paralel isi va mai permite ca sa treaca in acest moment si sa influenteze judecatorii, cred ca poporul le va arata ce inseamna judecata poporului. (...)Nu exista sa fie condamnat presedintele Liviu Dragnea, pentru ca nu e vinovat ca sa fie condamnat. Nu exista aceasta varianta pentru noi si eu cred ca e bine sa va bagati in cap. Noi stim ca acest presedinte al nostru este nevinovat si cred ca trebuie sa se termine cu aceste practici nenorocite", a mai afirmat Radulescu.

Referitor la faptul ca procesul a fost amanat, Radulescu a apreciat ca "judecatorii au fost extrem de buni, au amanat decizia pentru a astepta hotararea Curtii Constitutionale".

Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat luni, pentru 20 mai, judecarea dosarului angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz in serviciu.