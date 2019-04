Lucian Morar, primarul orasului Ulmeni, intra incepand de luni in greva foamei.



"Luni, 15 aprilie 2019, Ministerul Sanatatii. Lucian Morar, primarul orasului Ulmeni, judet Maramures se instaleaza in fata Ministerului Sanatatii pentru un altfel de protest. Unul radical si, totodata, periculos pentru sanatatea lui. Hotararea lui este definitiva: GREVA FOAMEI!!! Primul primar care face acest gest extrem. Acasa, sotia lui, insarcinata in aproape 5 luni, este extrem de ingrijorata! El, in Bucuresti, cu o stare psihica buna, lupta pentru comunitatea lui! Lupta pentru oamenii pentru care, din anul 2008, a facut tot posibilul pentru a le fi mai bine.

File de razboi - Episodul 1

In orasul Ulmeni a existat statie de ambulanta, inca de pe vremea cand era comuna, iar in anul 2005 a fost desfiintata. Orasului Ulmeni, judetul Maramures ii sunt arondate un numar de 7 sate: Tohat, Chelinta, Ticau, Arduzel, Somes-Uileac, Vicea, Manau, iar pe traseul Baia Mare - Ulmeni nu exista nici o substatie a Serviciului de Ambulanta Maramures, care sa deserveasca cu maxima operativitate urgentele din orasul Ulmeni si localitatile mai sus mentionate. Mai mult decat atat, nu exista nici un spital in aceasta parte a zonei Somes - Codru, cea mai apropiata unitate spitaliceasca fiind la Baia Mare, la o distanta de aproximativ 50 km.

'Sunt siderat de decizia Ministerului Sanatatii, comunicata public prin canalele media judetene cu prilejul inaugurarii Laboratorului de Radioterapie cu Energii Inalte, de a infiinta o statie de ambulanta in comuna Arinis, judetul Maramures, in conditiile in care U.A.T. ORAS ULMENI a inceput acest demers justificat in anul 2011 si nu a primit raspuns favorabil. Am transmis solicitari privind infiintarea unei statii sau substatii de ambulanta in orasul Ulmeni, judetul Maramures, incepand cu anul 2011, inregistrate cu nr. 2111/10.03.2011, nr. 3893/09.06.2011, nr. 3657/17.06.2015, nr. 3621/17.10.2015 (le anexam prezentei)' - Lucian MORAR, primarul orasului Ulmeni.

Cine decide care este nivelul "calitatii vietii" necesar pentru a avea drepturi egale?

Comunitatea din Ulmeni are un numar de 7.474 persoane, din care 1.750 sunt de nationalitate maghiara si aproximativ 1.900 sunt persoane de etnie roma. Comunitatea roma se confrunta cu urmatoarele situatii: diferite dizabilitati, boli cronice, boli aflate in faze terminale care necesita tratamente paleative, graviditate, varsta a treia, varsta sub 5 ani, familii monoparentale, persoane singure, care solicita foarte des serviciul de ambulanta. Inca din Antichitate, oamenii au fost supusi discriminarii, desi Declaratia Universala a Drepturilor Omului din anul 1948 proclama in primul articol faptul ca "Toate fiintele se nasc libere si egale in demnitate si drepturi." Comunitatea de nationalitate maghiara si etnie roma, in calitatea lor de membri ai societatii, are dreptul la securitatea sociala, sunt indreptatiti ca prin efortul national sa obtina realizarea drepturilor sociale, indispensabile pentru demnitatea si libera dezvoltare a personalitatii lor. Cine decide care este nivelul "calitatii vietii" necesar pentru a avea drepturi egale?

Numarul mare de solicitari existente in orasul Ulmeni si mai ales din randul comunitatii rome, sustin oportunitatea infiintarii unei substatii de ambulanta in orasul Ulmeni pentru a se putea interveni cu cea mai mare promptitudine la solicitarile din zona. Urmare a celor precizate mai sus, pentru a reduce timpii de interventie si pentru incadrarea in limitele prevazute in normele legale (Legea nr.95/2006, Titlul IV si normele de aplicare a acesteia) se impune ca o necesitate majora infiintarea unei substatii de ambulanta in orasul Ulmeni, care sa activeze in flux continuu.

"Dincolo de convingerile politice si ideologice diferite, constat profund revoltat, faptul ca s-a luat decizia infiintarii unei statii de ambulanta in comuna Arinis, in conditiile in care U.A.T. ORAS ULMENI a solicitat, incepand cu anul 2011, acest lucru. Doresc sa resping confuzia voit indusa ca totul se reduce la pozitionari politice, ideologice si/sau etnice diferite si ca acesta ar fi motivul infiintarii unei statii de ambulanta in comuna Arinis si nu in orasul Ulmeni.

Primar: Demersul meu are in vedere respectul pentru comunitate

Infiintarea unei substatii de ambulanta in orasul Ulmeni este de o importanta deosebita pentru asigurarea premiselor necesare de performanta a activitatii medicale din judetul Maramures. Argumentam solicitarea noastra si prin adresele nr. 2243/22.06.2015 si nr. 2407/01.07.2015 transmise de Serviciul de Ambulanta Judetean Maramures catre Directia de Sanatate Publica a judetului Maramures si Ministerului Sanatatii (in anexa).

Se ridica intrebarea? Care este pragul de la care o comunitate "are valoare" si, in plus, nu "consuma inutil" resurse publice? Solicit Ministrului Sanatatii, sa isi clarifice public pozitia referitoare la aprobarea infiintarii substatiei de ambulanta in comuna Arinis si NU in ORASUL ULMENI. Intaresc acest aspect facand mentiunea ca celelalte 6 substatii de ambulanta din judetul Maramures functioneaza in Municipiul Sighetu Marmatiei si in orasele Borsa, Viseu de Sus, Targu Lapus, Seini si Somcuta Mare. Concluzia este una singura! Orasul Ulmeni este singurul oras din aceasta zona a judetului Maramures, care are in componenta 10 comune, si ar fi o premiera nefericita infiintarea unei substatii de ambulanta intr-o comuna (Arinis) si nu in singurul oras al acestei zone Somes - Codru.

De astazi, voi sta aici in fata Ministerului Sanatatii, protestand in GREVA FOAMEI, in speranta ca atitudinea dumneavoastra se va schimba in sensul de a veni in sprijinul nostru si de a infiinta o substatie de ambulanta in orasul Ulmeni si nu in comuna Arinis. Demersul meu are in vedere respectul pentru comunitate si se plaseaza dincolo de pozitionari si optiuni politice si/sau etnice. - Lucian MORAR, primarul orasului Ulmei, judet Maramures", se arata intr-un comunicat remis Agerpres.