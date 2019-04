Fostul presedinte Traian Basescu este de parere ca pe fondul atmosferei care s-a creat, procurorul general Augustin Lazar ar trebui sa demisioneze.



"Pe atmosfera care s-a creat, domnul procuror general ar trebui sa demisioneze singur. Nu are rost sa continue o batalie pe care o pierde, pentru ca nici dansul nu a contestat ca a fost implicat in analiza liberarilor conditionate la detinuti politici. Nu are rost sa mai stea, daca nu, ar fi responsabilitatea presedintelui ca, asigurand continuitatea condamnarii comunismului, pe care a facut-o un alt presedinte inaintea domniei sale, sa il elibereze din functie. Este o formalitate, este simbolic pentru ca dansul mai are cateva zile de mandat, dar ar trebui facuta.

Daca nu demisioneaza, presedintele ar trebui sa il elibereze din functie, nu pentru ca exista, in momentul de fata nu exista documente oficiale a unei institutii care sa confirme lucrul acesta, dar dezbaterea publica este suficienta si a fost alimentata cu suficiente documente", a declarat Basescu la Romania TV, potrivit ziare.com.