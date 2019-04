Uniunii Salvati Romania propune reformarea Curtii Constitutionale a Romaniei, pentru a fi "o instanta constitutionala depolitizata".



"Reforma Curtii Constitutionale

Juristii Uniunii Salvati Romania aflati in prima linie in apararea justitiei si a statului de drept in Parlamentul Romaniei propunem reformarea Curtii Constitutionale.

Constienti de faptul ca prevederile constitutionale care reglementeaza organizarea si functionarea Curtii Constitutionale s-au dovedit falimentare si au permis transformarea CCR intr-un instrument obedient in mana politicienilor, intelegand importanta acestei institutii fundamentale pentru buna functionare a democratiei propunem o reforma a Curtii Constitutionale echilibrata, in care niciuna dintre puteri sa nu le poata domina pe celelalte, iar latura tehnico-juridica a Curtii Constitutionale sa nu fie subminata de latura sa politica.

In prezent, Curtea Constitutionala se compune din noua judecatori, trei fiind numiti de Camera Deputatilor, trei de Senat si trei de Presedintele Romaniei. Numirile sunt facute exclusiv de politicieni, legislativul numind 2/3 din totalul judecatorilor CCR, iar puterea judecatoreasca nu are niciun rol in procedura de numire. Dominatia legislativului asupra celorlalte puteri, din perspectiva numirilor judecatorilor constitutionali, este evidenta.

Pentru aceste motive propunem ca toate puterile din stat sa contribuie la numirea judecatorilor constitutionali. Vrem ca si puterea judecatoreasca sa fie implicata, in mod consistent, in aceasta procedura.

Propunerile USR:

- cresterea numarului de judecatori ai Curtii la doisprezece,

- sase judecatori sa fie alesi de magistrati prin scrutin general,

- trei sa fie numiti de Presedinte si

- trei sa fie alesi de Parlament, cu votul a 2/3 din numarul tuturor parlamentarilor

- interzicerea ocuparii functiei de judecator constitutional de catre persoane care au fost membre in partide politice in ultimii 9 ani, anteriori numirii/alegerii

- cresterea vechimii in activitatea juridica sau in invatamantul juridic superior, necesara pentru a putea ocupa functia de judecator CCR, de la 18 ani la 25 de ani

- presedintele CCR nu poate fi reales in aceasta functie

- toate atributiile CCR vor fi prevazute in mod limitativ de Constitutie, neputandu-se adauga alte atributii prin lege organica

- eliminarea atributiei de solutionare a conflictelor juridice de natura constitutionala

- eliminarea posibilitatii de pronuntare a unor decizii interpretative pentru a inlatura tendinta CCR de a-si aroga atributii de legiuitor pozitiv.