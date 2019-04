Ministrul Justitei, Tudorel Toader, spune ca nu a fost preocupat sa recepteze semnale privind modul in care vor vota reprezentantii PSD la motiunea impotriva sa care urmeaza sa fie dezbatuta in Senat.



"Eu nu-mi pun problema: increzator in ce? Pentru ca dansii au deplina libertate sa se exprime prin vot, eu am deplina obligatie sa-mi indeplinesc misiunea de ministru cat sunt ministru. In rest, nu ma cuprind emotiile, pentru ca realmente n-am de ce.

Nu am semnale, practic nici n-am fost preocupat de a recepta astfel de semnale", a spus Toader, intrebat ce semnale are cu privire la votul reprezentantilor PSD la motiunea impotriva sa care urmeaza sa fie dezbatuta in Senat, potrivit News.ro.

Tudorel Toader a spus ca nici cu premierul Viorica Dancila nu a discutat cu privire la situatia sa.

"Poate chiar nu-i bine sa discut, sa nu spuneti dumneavoastra ca am incercat sa influentez o astfel de decizie", a mai spus Ministrul Justitiei.