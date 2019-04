Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus luni, ca "isi va face treaba pana in ultimul moment, ca ministru", luand in calcul si posibilitatea unei demisii.



"(...) Este posibila orice varianta pe care o prevede Constitutia. Orice varianta pe care o vor decide decidentii. Eu v-am repetat. Eu imi fac treaba pana in ultimul moment, ca ministru. (...) Nu, daca citeati bine printre randuri, ce am spus eu, am luat in calcul ambele variante (n.r. - remaniere si demisie). Din moment ce am spus ca pana apare in Monitorul Oficial, n-am spus care e procedura prin care apare in Monitor altcineva, prin urmare sunt toate caile posibile.

Daca decizia e a mea, nu o discut cu dl Tariceanu. N-am nevoie sa ma consult daca sa-mi dau demisia sau nu. E o decizie personala", a spus Toader la sediul Ministerului Justitiei, potrivit Stiripesurse.ro.