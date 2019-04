Liderul Pro ROmania, Victor Ponta, sustine ca Traiana Basescu reprezinta "tot ce este mai urat, mai murdar, mai ticalos in politica romaneasca", dupa ce acesta a fost atacat de Traian Basescu pentru ca deschide lista Pro Romania la europarlamentare fara a avea intentia de a prelua un eventual mandat in Parlamentul European.



"ProRomania o propune pe Corina Cretu pentru Parlamentul European!

Comparati-o cu Traian Basescu - sunt sigur acum de faptul ca veti vota ProRomania pe 26 Mai!

Basescu reprezinta tot ce este mai urat, mai murdar, mai ticalos in politica romaneasca- a taiat pensiile si salariile in timp ce ii proteja pe Udrea si Blejnar. A fost trimis acasa de 90% din romani prin Referendumul din 2012 si s-a agatat de scaun ca un nemancat; a vandur interesele tarii pentru avantaje josnice; a facut dosare politice impotriva adversarilor si a denaturata actul de Justitie; i-a trimis pe Dragnea si pe Valcov ca sa distruga PSD si pe baronii pedelisti ca sa paraziteze PNL; a mintit, a furat si a vandut pe oricine ! In loc sa plateasca in fata romanilor pentru tot raul facut - vrea 5 ani un loc caldut la Parlamentul European ( ca acolo whiskey ul e ieftin si au zbor direct spre Costa Rica)!

Votati ProRomania- votati Corina Cretu!

Ignorati-l pe Basescu - nu mai poate sa iasa din lada de gunoi a istoriei Romaniei!", a scris Victor Ponta pe Facebook.