Premierul Viorica Dancila a declarat duminica, la Palatul Victoria, ca prea mult timp dezvoltarea Romaniei a fost tinuta in loc de lipsa de finantare, birocratie excesiva si interese politice.



Prim-ministrul Dancila a participat la ceremonia de semnare a trei contracte de infrastructura, unul privind Autostrada Sibiu-Pitesti, sectiunea 1 Sibiu-Boita, unul privind lotul 3 al Autostrazii de centura a municipiului Bucuresti, sectiunea Sud si al treilea privind furnizarea sistemului de siguranta si automatizarea traficului pentru Magistrala 5 de metrou, sectiunea Raul Doamnei-Eroilor.

"Prea mult timp dezvoltarea Romaniei a fost tinuta in loc de lipsa de finantare, birocratie excesiva si interese politice. Guvernul pe care il conduc si-a asumat misiunea de a pune lucrurile in miscare si de a inlatura blocajele si ma bucur ca reusim. (...) Semnarea astazi a celor trei contracte de investitii este confirmarea faptului ca Guvernul PSD-ALDE are capacitatea sa gaseasca solutii pentru proiectele de infrastructura care stagneaza de prea mult timp. Autostrada Sibiu-Pitesti este unul din proiectele majore de infrastructura rutiera ce va asigura conexiunea cu reteaua TEN-T, respectiv Coridorul IV Paneuropean. Acest Guvern a luat masurile necesare pentru a face posibila semnarea contractului si inceperea lucrarilor si ma refer aici la asigurarea resurselor financiare, atat din fonduri europene, cat si nationale, obtinerea acordului de mediu, precum si la actualizarea indicatorilor tehnico-economici care sa raspunda realitatii din teren. Semnarea contractului pentru sectiunea 1 Sibiu-Boita este primul pas concret facut in ultimii 10 ani pentru inceperea lucrarilor la prima autostrada din Romania care trece muntii", a spus Dancila.

Dancila a mentionat ca s-au facut progrese si pentru finalizarea a doua proiecte de infrastructura vitale pentru Bucuresti.

"Prin semnarea contractului de proiectare si executie pentru lotul 3 al autostrazii de centura a Bucurestiului, in lungime de aproximativ 18 km, aducem mai aproape de finalizare realizarea acestui proiect, care va contribui la fluidizarea traficului din Capitala. Am reusit sa asiguram finantarea europeana necesara, in pofida faptului ca unii oameni politici romani au incercat la Bruxelles sa blocheze fondurile europene pentru acest proiect foarte important pentru Romania. (...) Un alt proiect asteptat de bucuresteni este Magistrala 5 de metrou, sectiunea Raul Doamnei-Eroilor. Prin contractul semnat astazi se realizeaza sistemul de siguranta si automatizare a traficului, ultima etapa inainte de darea in exploatare a acestei magistrale de metrou, astfel incat sa poata fi data in functiune pana la sfarsitul anului", a precizat premierul.

Potrivit acesteia, autoritatile vor urmari cu mare atentie ca lucrarile sa fie executate cu incadrarea in termenele stabilite si la standarde inalte de calitate, scrie Agerpres.

"Statul roman este partener corect al mediului de afaceri, isi achita la timp facturile, isi indeplineste obligatiile, dar nu accepta intarzieri ale termenelor", a subliniat sefa Guvernului.