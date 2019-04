Candidatul care deschide lista PNL pentru alegerile europarlamentare, Rares Bogdan, a transmis duminica, dupa interzicerea unui miting al liberalilor in municipiul resedinta al judetului Teleorman, ca saptamana viitoare va veni "lupul" la Alexandria si ca prin oras vor marsalui peste 10.000 de membri si simpatizanti ai PNL, pentru a arata ca timpul PSD si al lui Liviu Dragnea "a expirat".



"Credeti ca asa se mai poate conduce o tara, cu amenintari, cu santaje, cu arcanul? Oameni amenintati ca nu-si vor primi ajutoarele sociale, oameni care au fost conditionati cu un plin de motorina au ajuns pentru a aplauda o gasca de infractori care se cred stapani pe Romania. Nu sunt stapani. Si le vom arata asta pe 26 mai. Ne-au oprit, printr-un gest fara precedent, ne-au oprit pentru a organiza sambata viitoare, pe 20, un miting in capitala coruptiei din Romania, Alexandria. Au pus niste iepurasi pe platoul din fata Salii sindicatelor. Le-am transmis si le transmit acum: vine lupul la Alexandria si noi vom fi acolo. Si vom fi peste 10.000 si vom marsalui prin Alexandria, pentru a chema alaturi de noi pe toti cei care cred ca timpul PSD a expirat, ca timpul lui Liviu Dragnea si a gastii din jurul sau a expirat, ca Romania trebuie eliberata din mainile lor", le-a spus Rares Bogdan membrilor, simpatizantilor PNL din regiunea Sud-Est si candidatilor partidului pentru alegerile europarlamentare, prezenti la o intalnire ce a avut loc la Pavilionul Expozitional.

Potrivit acestuia, tara este condusa de o formatiune politica care "desconsidera" cetatenii tarii noastre.

"Nu v-ati saturat oameni buni, de doi ani si patru luni de zile vorbim de puscariasi, de detinuti, de infractori, mai mult decat de batranii acestei tari, de copiii bolnavi, de sotiile singure, departe de sotii care lucreaza in constructii in Spania, Israel, Grecia. (...) Nu v-ati saturat sa vorbim mai mult de infractori decat de cetateni cinstiti, de conditiile din inchisori inainte de a vorbi de conditiile din spitale, din scoli, sa fiti condusi de oameni care nu iubesc aceasta tara, care isi desconsidera cetatenii?", s-a adresat Rares Bogdan participantilor la evenimentul PNL.

Miting de lansare a candidatilor PNL la europarlamentare, interzis de Primaria Alexandriei

Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a anuntat vineri ca un miting de lansare a candidatilor PNL la europarlamentare care urma sa aiba loc pe 20 aprilie a fost interzis de Primaria Alexandriei.

Primarul municipiului Alexandria, Victor Dragusin, a declarat, vineri, ca toate solicitarile venite de la partide de organizare a unor manifestari in zona centrala a orasului, respectiv cererile depuse de PSD, PNL si PMP, au fost respinse de catre Consiliul Local avand in vedere lucrarile de refacere a pavajului si derularea unor actiuni premergatoare Pastelui, stabilite de la inceputul anului.

Dragusin a spus, intr-o precizare trasmisa Agerpres, ca PNL si PSD au depus cate o noua solicitare, de aceasta data pentru mars pe strazile municipiului, iar noile solicitari vor fi analizate luni de catre o comisie formata din primar, secretar, si trei ofiteri din cadrul MAI.

Primarul municipiului Alexandria a punctat ca actiunea dedicata sarbatorilor pascale era prevazuta in calendarul manifestarilor cultural - educative aprobat in luna ianuarie si se va concretiza in amplasarea unor elemente decorative luminoase specifice sarbatorilor de Paste, a unor tonete de alimentatie publica si desfasurarea a unor activitati pentru copii.

Dragusin a adaugat ca un motiv in plus pentru care nu se pot desfasura manifestari cu mii de participanti in centrul municipiului Alexandria este si derularea lucrarilor de refacere a pavajului deteriorat din zona platformei din fata ANAF, de vizavi de Casa de Cultura, astfel ca spatiul ramas pentru organizarea unor manifestari tip miting nu ar permite prezenta a mai mult de 3.000 de persoane, iar PNL a cerut aprobare pentru o manifestare cu 7.000 de participanti, iar PSD pentru una cu 15.000 de participanti.

Edilul, care este membru al PSD, a sustinut ca liderul PNL Teleorman, Eugen Parvulescu, ar fi afirmat, in contextul refuzului solicitarii pentru miting, ca nu mai este responsabil de atitudinea manifestantilor in cazul unui mars.

"Am fost amenintat de senatorul PNL Parvulescu, in sedinta de Consiliu Local, ca pentru acest refuz nu mai este responsabil de atitudinea manifestantilor in cazul unui mars. (...) Am explicat ca si partidul din care fac parte poate fi suparat ca nu le aprobam mitingul si ca nu ma sperii de eventuale efecte", a conchis Victor Dragusin.