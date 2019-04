Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat duminica, la Timisoara, ca USR reprezinta "aripa tanara a Securitatii", care in programul de guvernare ar putea veni si cu lucruri care ar limita libertatea de exprimare.



El a facut afirmatia dupa ce a fost informat ca o persoana care avea o pereche de catuse voia sa-i ceara demisia din fruntea Senatului Romaniei si a punctat ca nu se teme de astfel de manifestari care demonstreaza ca in Romania este astazi libertate de exprimare.

"Dar daca maine vor castiga alegerile cei care reprezinta astazi aripa tanara a Securitatii, si ma refer la USR, sa fie convinsi cei care sunt afara (pentru a protesta, n.r.) ca vocea lor nu se va mai auzi. Pentru ca cei care astazi reprezinta USR - ii vad de pe acum care sunt temele lor preferate de campanie si imi dau seama ce va urma. Va fi rau si tragic", a afirmat Calin Popescu Tariceanu.

Liderul ALDE a adaugat ca USR vorbeste despre o tara care sa nu mai aiba proprietate si sa nu se mai bazeze pe familie si se poate presupune ca "micii securisti" vor veni si cu alte lucruri de acest gen, care ar putea insemna si limitarea libertatii de exprimare, scrie Agerpres.

"Daca astazi, in loc de familie doresc sa traim in trib, daca in loc de proprietate vor sa traim la colectiv, cum s-a intamplat inainte de 1990, bineinteles ca aceste lucruri sunt asociate cu reprimarea libertatii de exprimare. Asa probabil ca le-au spus bunicii lor care erau securisti de vaza si asa au inteles ca trebuie sa se intample. Asa ca lasati-i (pe cei care vor sa protesteze, n.r.) sa se manifeste cum vor, aveti grija voi, ca adevarati liberali, ca Romania sa fie in continuare o tara democratica si care apartine lumii libere", a mai spus Tariceanu.