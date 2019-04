Comisarul european si candidat Pro Romania la alegerile europarlametnare, Corina Cretu, a declarat ca in acest moment dezvoltarea Romaniei este blocata sau trasa inapoi din lipsa capacitatii in administratia publica si ca tara noastra nu are proiecte prin care sa atraga fonduri europene.



"Imi pare rau ca se minte cu nerusinare si se spune ca eu si noi, la Comisia Europeana, blocam aceste proiecte pe care nu le avem. Am aprobat tot ce s-a putut aproba, tot ce a fost depus de Guvenul Romaniei.(...) Avem nevoie de proiecte noi. In fiecare tara, pentru fiecare euro din fonduri europene sunt programati 3 euro, noi, din contra, suntem invers, avem bani necheltuiti si nu avem proiecte pe care sa le cheltuim. Se cheltuie pe proiecte mici, pe proiecte care nu au impact in viata de zi cu zi a oamenilor, pentru ca sunt facute in ultimul moment. (...) In acest moment dezvoltarea Romaniei este blocata, tinuta pe loc sau trasa inapoi din lipsa capacitatii in administratia publica. Birocratia, coruptia, responsabilitatile si resursele fragmentate impiedica furnizarea serviciilor publice si dauneaza foarte grav investitiilor publice", a spus Cretu, la lansarea candidatilor Pro Romania pentru alegerile europarlamentare, eveniment ce a avut loc duminica la Romexpo.

Comisarul european a adaugat ca pentru 2021- 2027 a negociat un buget de 373 de miliarde de euro pentru cele 27 de tari care vor ramane in UE dupa plecarea Marii Britanii, dar si o serie de regulamente pentru simplificarea folosirii fondurilor europene, scrie Agerpres.

"Presedintia romana este o presedintie buna, a incheiat foarte multe documente, acorduri, dar exact acesta care ne interesa cel mai mult, legat de buget, nu se va incheia, pentru ca Parlamentul European isi incheie mandatul. Ramane sa discutam cu viitorul Parlament European pe timpul presedintiei finlandeze.(...) Raman cu regretul ca imi inchei acest mandat, l-am inceput cu mare entuziasm, am sperat sa incheiem macar cu cele trei spitale incepute, nu sunt nici in faza studiului de fezabilitate aprobate de catre Guvern. Raman cu regretul ca nu am avut posibilitatea, proiecte care cu adevarat ar lega Republica Moldova de Romania, de vestul european, care ar lega sudul si nordul tarii, de aceea vazand tot acest dezastru, toate aceste posibilitati si sanse pierdute, ne-am dat cu totii seama ca acest partid (PSD - n.r.) este deturnat de catre actuala conducere catre interese de grup, un partid care nu mai are nicio legatura cu dorintele si asteptarile celor cu care am vorbit noi in campaniile electorale, nu mai e nimeni care sa se preocupe de scoli, de spitale, de soarta satelor romanesti.(...) Nu se poate sa le spui primarilor ca UE nu primeste proiecte pentru comunitati mai mici de 2.000 de locuitori, nu e adevarat, din contra, fondurile noastre se duc catre cei mai saraci, catre cei mai vulnerabili", a mai afirmat Corina Cretu.