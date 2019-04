Presedintele Pro Romania Victor Ponta a declarat duminica ca el va vota "da" la referendum daca se va pune intrebarea ca oamenii politici condamnati sa nu mai ocupe o functie publica si va vota tot cu "da" daca se vor interzice prin referendum ordonantele de urgenta in domeniile Justitiei si fiscalitatii.



"Nu am vazut niciodata ca in 2019 mai multa coruptie institutionalizata. Acum se fura cu ordonante de urgenta, se fura cu hotarari de Guvern si se fura fara frica, pentru ca cei care o fac sau semneaza stiu ca o sa vina o ordonanta, o sa rezolve Curtea Constitutionala, o sa ne scape cineva. (...) Daca va fi referendum pe 26 mai si intrebarea va fi - oamenii politici care au fost condamnati de un judecator pentru o fapta penala sa nu mai ocupe o functie publica - eu o sa ma duc sa votez 'da' si va indemn si pe dvs. Daca vom fi intrebati la referendum ca prin ordonante de urgenta date noaptea in domeniul Justitiei, de fapt prin referendum sa interzicem aceste ordonante, eu o sa votez 'da', dar mi-as mai dori ceva, pentru ca acum vorbeste fostul prim ministru sau viitorul prim ministru, o sa decidem toti asta, daca tot intreaba domnul Iohannis, pe buna dreptate, poporul, daca este de acord sa nu mai dam ordonante de urgenta in domeniul Justitiei, si eu cred ca e o intrebare buna, in acelasi timp trebuie sa intrebam poporul si sa votam 'da' sa nu se mai dea ordonante de urgenta in domeniul fiscalitatii", a spus Ponta la lansarea candidatilor Pro Romania de la alegerile europarlamentare, eveniment ce a avut loc la Romexpo.

El a subliniat ca e important ca toti oamenii de afaceri din aceasta tara "sa stie ca nimeni intre Craciun si Revelion, in noaptea de Paste, nu le schimba taxele, impozitele, nu ii imprumuta, nu le ia banii", stabilitatea si predictibilitatea in acest domeniul fiind factori cheie pentru dezvoltarea Romaniei, o economie functionala si fonduri suficiente in buget pentru programele sociale, scrie Agerpres.

Ponta a mentionat ca, dupa alegerile pentru Parlamentul European, Pro Romania va face un guvern din umbra.

"Dupa 26 mai, cu sprijinul dvs. si vazand ca altii nu sunt in stare, o sa facem noi, la Pro Romania, un guvern din umbra cu ministri, cu oameni care sa monitorizeze greselile puterii actuale si sa vina cu solutii", a afirmat el.

Ponta a acuzat PSD ca foloseste banii pe care ii primeste ca subventii de la stat pentru campanii impotriva Pro Romania.

"Suntem postaci, suntem securisti, masoni, ai lui Soros. Cand stateau langa mine pe scena de nu mai aveam loc sa respir nu mai eram securist si mason. Acum au aflat chestia asta. Depinde doar de noi sa dovedim ca putem sa facem lucrurile bune pe care le-am facut, ca putem sa invatam din greselile trecutului, ca putem sa avem mai putina aroganta si mai multa modestie, mai putina agresivitate si mai multa intelegere si solidaritate", a mai punctat liderul Pro Romania.