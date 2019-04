Presedintele Senatului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, face un apel catre liberali sa sustina solicitarea de demitere a procurorului general Augustin Lazar, "unul dintre multii calai ai parintilor si bunicilor nostri".



Redam continutul integral al scrisorii deschise catre liberali:

"Dragi prieteni liberali,

Vedem, de cateva zile, marturiile lui Iulius Filip, disident anticomunist inchis multi ani in temnita de la Aiud. Apoi au aparut alti si alti detinuti politici a caror viata a fost un iad din cauza unei cozi de topor a Securitatii. Acea coada de topor are un nume. Se numeste Augustin Lazar. Este actualul procuror general al Romaniei.

Chiar daca Iulius Filip ar fi fost singurul care a suferit in inchisoarea de la Aiud din cauza procurorului Lazar, acesta din urma ar fi trebuit sa fie de mult plecat. Dar au mai fost Marin Iancu, Ioan Muntean si alte zeci de detinuti de la temnita din Aiud, carora procurorul comunist Lazar, seful comisiei pentru eliberari conditionate, le-a refuzat dreptul la libertate. Le-a furat din viata lor multi ani! A lipsit copiii de tatii lor multi ani! Toate, in numele unui regim autoritar, caruia procurorul Lazar i-a jurat credinta vesnica.

Gulagul comunist a continut 240 unitati de detentie, intre care 44 puscarii, 61 locuri de ancheta, depozit si surghiun, 72 lagare de munca, 63 centre de deportare si domicilii obligatorii, 10 azile psihiatrice cu caracter politic si 100 sedii judetene unde se desfasurau anchetele Securitatii.

In Gulagul romanesc s-a stins aproape toata floarea partidelor istorice, liberali si taranisti laolalta, militari si fruntasi ai satelor, elita neamului romanesc- acesti sfinti ai inchisorilor, cum le-a spus reputatul Steinhardt.

In numele acestor inaintasi nu avem voie sa asistam impasibili la pangarirea memoriei detinutilor politici, cel mai paradoxal titlu de noblete din istoria umanitatii, dupa cum il numea un fost prizonier, dr. Octavian Vulpe.

Paradoxal, pentru ca nu putea fi obtinut cu bani. Paradoxal, pentru ca cei care l-au avut nu l-au cerut, iar cei care l-au acordat, nu si-au dat seama ca innobileaza.

In numele acestor inaintasi nu avem dreptul sa mai toleram prezenta in fruntea procurorilor romani a unui fost tortionar – fie si moral – insarcinat de comunisti sa mentina dupa gratii criticii regimului.

Nu cu multe zile in urma, pe 9 martie, am comemorat, ca in fiecare an, Ziua Detinutilor Politici Anticomunisti. Nu ne-am fi imaginat ca avea sa urmeze, scurt timp dupa aceea, cutremurul, ca aveam sa aflam cu (prea) multa intarziere ca am facut o revolutie anticomunista pentru dreptul unui tortionar de a se propti la varful Justitiei cu acelasi cinism cu care semna candva respingerea repetata a eliberarii disidentului Iulius Filip si a celorlalti luptatori anticomunisti.

Fac un apel la voi, dragi prieteni liberali, sa sustineti solicitarea noastra de demitere a lui Augustin Lazar, unul dintre multii calai ai parintilor si bunicilor nostri, omul care si-a cladit o cariera de succes pe lacrimile si suferintele celor care au cutezat sa infrunte regimul de trista amintire.

Va cer sa-l convingeti pe domnul Iohannis, liderul vostru vremelnic, sa dea dovada de respect fata de cei care au fondat Partidul National Liberal, sa dea dovada de respect pentru cei care au murit in temnitele comuniste si sa semneze revocarea lui Augustin Lazar din functia de procuror general al Romaniei.

Fiti alaturi de noi macar acum, pentru ca istoria nu ne va ierta pe niciunul, daca vom esua in demersul nostru".