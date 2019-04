Rares Bogdan, candidat la europarlamentare pe lista PNL, a sustinut in cadrul unei intalniri cu romanii din strainatate, la Madrid, ca este obligatoriu ca PNL sa elimine pensiile speciale in primele 30 de zile de guvernare.



"Obligatoriu pentru PNL ca in primele 30 de zile cand am ajuns la putere sa eliminam pensiile speciale. Nu poti sa ai pensie fara sa ai contributivitate. 1,7 miliarde de euro ne costa pensiile speciale in fiecare an.

Cand are unul pensie de 300, 450 de milioane si este angajat si la stat, astia 80% se angajeaza in ministere, companii nationale si au iesit la pensie la 45, 46 de ani si au si salariu din bugetul public. Asta e una din marile mize care trebuie rezolvate", a spus Rares Bogdan, citat de stiripesurse.ro.