Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, sustine ca nu s-ar mira ca dupa Grindeanu si Tudose, si Viorica Dancila sa treaca la Pro Romania



"Situatia lui Dragnea din zilele acestea mi-a prilejuit o constatare. Odata cu femeile sustinute de el in diverse functii publice importante, a cazut si povestea ca femeile ar fi mai loiale si mai devotate decat barbatii. Nu m-ar mira daca, dupa Grindeanu si Tudose, si Viorica Dancila ar trece la Pro Romania", a scris Elena Udrea pe Facebook.

Liviu Dragnea a fost intrebat in legatura cu relatia pe care o are cu prim-ministrul Viorica Dancila. "Acuma e mai e mai stapana pe Guvern, e firesc. In primele zile era, totusi, o meserie noua, o functie noua, o pozitie noua, nu mai fusese in vreun guvern pana atunci, cu atat mai putin prim-ministru. Discutam mai mult. In ultimele luni si eu am zis sa vorbim mai putin pentru ca a inceput sa se implice mai mult in activitatea Guvernului. De la 1 ianuarie nici nu mai este acelasi timp la dispozitie pentru a purta discutii, sunt tot felul de intalniri, deplasari si acum e plecata, la Dubrovnik am inteles. Deci numai e acelasi timp disponibil de discutie, dar relatia e buna. Nu vreau sa amestec un lucru, adica nu facem pereche politica doamna Dancila cu domnul Toader", a spus liderul PSD la Antena 3, potrivit adevarul.ro.