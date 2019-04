Liderul ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat, sambata, la Iasi, ca formatiunea sa are o lista cu ''oameni foarte valorosi'' pentru europarlamentare si isi doreste sa obtina cel putin cinci mandate in PE.



"Ma bucur ca avem pe lista oameni foarte valorosi. Sunt valorosi dupa doua criterii. In primul rand cel profesional. Fiecare are o carte de vizita profesionala care il recomanda in mod deosebit. Cei mai multi au si o indelungata experienta politica fie la nivel parlamentar, fie la nivel parlamentar si guvernamental, cum este Varujan Vosganian sau Daniel Barbu, sau in inalte pozitii din administratie. Renate Weber este un cunoscut militant pentru drepturile omului. Toti colegii mei au acest profil indiscutabil - de liberali", a spus Tariceanu.

Potrivit acestuia, "suntem singura tara care avem in Parlamentul European reprezentanti care isi vorbesc tara de rau, suntem singurii care exportam conflictele interne in Parlamentul European", scrie Agerpres.

"Mie mi se pare o rusine. Si colegii mei sunt patrunsi de aceeasi convingere ca si mine, ca acolo unde este o ciocnire de interese nationale fiecare tara trebuie sa trimita cei mai buni reprezentanti, cei mai capabili. Am aceasta convingere ca ei vor fi cei mai in masura sa faca acest lucru nu numai pentru familia politica din care facem parte, ci in primul rand pentru romani si Romania ca tara", a mai spus Tariceanu.

Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, s-a aflat sambata la Iasi pentru a lua parte la conferinta regionala de lansare a candidatilor la alegerile europarlamentare. La eveniment au fost prezenti 900 de membri de partid din judetele Iasi, Botosani, Suceava si Vaslui.