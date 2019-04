Liderul ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat sambata ca presedintele Klaus Iohannis foloseste referendumul pentru ''a fura startul'' in cursa pentru alegerile prezidentiale.



"Referendumul este folosit ca un instrument pe care presedintele doreste sa il foloseasca pentru a intra in competitia politica. Sa fure startul, cum se spune, pentru alegerile prezidentiale de la toamna", a spus Tariceanu, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi.

El si-a motivat absenta de la consultarile cu seful statului pe tema situatiei din Justitie prin faptul ca exista intre ei ''diferente de abordare si de principii'', facand referire la procurorul general Augustin Lazar, scrie Agerpres.

"E un lucru esential, ne lovim de diferente de abordare si de principii pe care le sustinem. Presedintele sustine ca e anticomunist. E foarte bine. Dar il tine pe Lazar in brate. Augustin Lazar, care este unealta regimului comunist care a reprimat orice voce impotriva regimului de dinainte de anii '90. Aici e o contradictie majora. I-am cerut presedintelui, daca vorbim de Justitie si nu vrem sa avem un discurs oficial si alte intentii pe sub masa, sa il demita pe Lazar sau sa-l revoce. E cam acelasi lucru. Daca vrea sa fie credibil in acest demers. Parerea mea este ca nu este un demers credibil atata vreme cat il tine in continuare pe Lazar si nu vrea sa discute nimic despre abuzurile si excesele care s-au facut in Justitia ultimilor zece ani, de perioada de functionare, de inflorire a statului paralel condus de Basescu, cu uneltele lui: Coldea, Kovesi, cu Maior si asa mai departe. (...) Acestea sunt motivele pentru care nu am dorit sa mergem la aceasta discutie absolut formala, pentru a arunca praf in ochii lumii. Prefer sa mergem sa discutam cu oamenii, sa ascultam care sunt problemele cu care se confrunta diferite parti ale tarii", a afirmat Calin Popescu-Tariceanu.

Totodata, el a aratat ca va merge la referendumul din 26 mai daca presedintele va pune si o intrebare legata de cei care au comis ''grave abuzuri in Justitie si excese prin incalcarea drepturilor si libertatilor fundamentale''.

"Daca la referendum presedintele va pune si o intrebare de genul 'Sunteti de acord ca aceia care au comis grave abuzuri in Justitie si excese prin incalcarea drepturilor si libertatilor fundamentale sa suporte rigorile legii?', o sa merg", a adaugat Tariceanu.