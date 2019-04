Presedintele Senatului, Calin-Popescu Tariceanu, a sustinut la Iasi ca isi doreste ca Liviu Dragnea "sa fie si sa ramana liber".





"Eu in primul rand imi doresc ca Liviu Dragnea sa fie si sa ramana liber, pentru ca in nicio tara in Europa civilizata, cineva care se ocupa de alegeri si care mobilieaza electoratul la alegeri nu ajunge sa fie condamnat pentru asta, asa cum i s-a intamplat lui.

In al doilea rand, si el si eu am spus, si este un bun prilej sa repet ca am discutat impreuna despre viitoarea candidatura din partea coalitiei si am hotarat ca dupa alegerile pentru Parlamentul European vom redeschide subiectul ca sa hotaram cum procedam", a spus liderul ALDE, citat de adevarul.ro.