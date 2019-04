Ministrul Comunicatiilor, Alexandru Petrescu, este de parere ca seful statului a renuntat la orice forma de obiectivitate.



"Presedintele Iohannis a furat startul in campania pentru prezidentiale, a pornit erodat si este deja epuizat. A renuntat la orice forma de obiectivitate impusa de functia de Presedinte si s-a transformat intr-un agent electoral al PNL-ului, al USR-ului, inca nu stim al cu exact. Dar ne vom clarifica dupa alegerile europarlamentare, cand vom vedea cine iese pe locul trei si pe locul patru.

Ne aflam intr-o precampanie electorala, cu mesaje de constructie. Am vazut astazi, la PSD, la Craiova, primul miting intr-un oras mare. A fost un miting cu peste 40.000 de oameni, nu un miting de sufragerie cum am vazut la PNL saptamana trecuta, unde s-a adunat 2.000 de oameni intr-un colt, de erau mai multi pe scena decat in piata.

Aceasta campanie va continua pe aceleasi principii prin care trebuie sa aducem echitate si daca pentru aceasta este nevoie sa ne confruntam si cu multinationalele, o vom face. Pe palierul telecomunicatiilor, au existat institutii care au simulat ca isi fac treaba si atunci, in calitate de ministrul al comunicatiilor si societatii informationale, am iesit si am reactionat ferm impotriva unor actiuni care afecteaza direct buzunarul romanilor!", a spus Petrescu la Romania TV, citat de stiripesurse.ro.