Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, vineri, la mitingul de la Craiova, ca presedintele Klaus Iohannis si PNL au criticat masurile PSD de majorare a salariilor si pensiilor, sustinand ca liberalii au dus Romania in groapa si au facut programe pentru 'sistem' si 'o mana de smecheri'.



"Cand am inceput sa marim pensiile si salariile, au iesit Iohannis si ceilalti si au spus ca de fapt salariile s-au marit cu doi lei. Dupa aia, au vazut sa s-au marit si au spus: da, s-au marit, dar nu o sa fie bani pentru salarii. Dupa care au venit cei de la PNL si au spus ca ei cand o sa vina, o sa anuleze legea salarizarii, o sa inghete pensiile. De ce, oameni buni? Pentru ca niciodata ei nu au fost in stare sa faca programe pentru om, programele lor au dus mereu Romania in groapa, pentru ca au fost programe facute mereu pentru institutii, pentru sistem si pentru o mana de smecheri", le-a spus Dragnea participantilor la mitingul social-democratilor.

El le-a mai transmis ca sunt companii straine care sustin protestele impotriva PSD, cu toate ca aceasta guvernare le-a ajutat sa faca profit, scrie Agerpres.

"Au zis ca trebuie sa desfiintam salariul minim pentru ca se supara companiile straine. Dar de ce sa se supere? Pentru ca sunt primite bine, aici au taxe mici, sunt respectate. Noi le cerem doar doua lucruri: sa respecte legea din Romania si sa-si plateasca taxele asa cum trebuie aici, in tara, si sa respecte salariatii romani asa cum ii respecta pe cei straini in tarile unde au alte filiale. E prea mult ce le cerem? Inseamna ca nu suntem europeni daca cerem asta? Cu toate ca ei au sustinut si vor sustine in continuare protestele impotriva noastra, dar guvernarea noastra ii ajuta sa faca aceste profituri", a mai spus liderul social-democratilor.

El a spus ca i-a cerut responsabililor in domeniu o lege pentru stoparea taierii padurilor.

"Am asistat in ultimii ani la taieri de paduri samavolnic. I-am cerut ministrului Apelor si Padurilor si celor de la Romsilva in maxim o saptamana sa vina cu proiect de lege pentru a stopa taierea haotica de padure. Si asta pentru ca partenerii nostri de la Partidul Ecologist Roman au solicitat asta. Cine ii sustine pe cei care au taiat padurile haotic? Au patit ceva? Nu au patit nimic", a adaugat Dragnea.

La miting participa mai multi candidati la europarlamentare ai PSD, printre care Rovana Plumb, Victor Negrescu, Dan Nica, Gabriela Zoana, Maria Grapini, Natalia Intontero, Cristian Terhes, dar si secretarul general al partidului, Codrin Stefanescu, purtatorul de cuvant, Olguta Vasilescu, presedintele PSD Dolj, Claudiu Manda.