Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca dosarul Revolutiei care a fost trimis in instanta este "o mascarada" prin care procurorul general Augustin Lazar incearca sa abata atentia de la "grozaviile" care au iesit la iveala despre el.



"Dosarul Revolutiei trimis de Lazar la instanta este o mascarada, ca sa incerce sa abata atentia de la grozaviile care au iesit la iveala despre el. Ca si premiul pe care o sa-l primeasca saptamana viitoare de la un ONG, care, vezi Doamne, lupta pentru democratie si drepturile omului", a spus Dragnea la Craiova, raspunzand unei intrebari din partea presei.

Liderul PSD a mai afirmat ca nu se poate "delimita" de fostul presedinte Ion Iliescu, care a fost trimis in judecata de procurorii militari pentru savarsirea de infractiuni contra umanitatii in dosarul "Revolutiei din decembrie 1989", scrie Agerpres.

"Ion Iliescu este un om pe care il apreciez, un om care a tinut Romania in granitele ei si in stabilitate intr-o perioada foarte grea. Eu cred ca este o mascarada", a spus Liviu Dragnea.

Dragnea: Asta nu inseamna justitie corecta

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a mai declarat la mitingul de la Craiova ca in majoritatea Parchetelor nu sunt respectate drepturile fundamentale ale cetatenilor, sustinand ca procurorul general, Augustin Lazar, a fost 'unealta politiei politice'.

"In marea majoritate a Parchetelor nu se respecta drepturile fundamentale ale cetatenilor. Ii considera pe toti vinovati, ii santajeaza, ii ameninta. Asta nu inseamna justitie corecta. Astazi au fost din partea PSD doi fosti detinuti politici, oameni torturati, oameni chinuiti in inchisorile politice si daca Lazar are un salariu de sute de milioane de lei pe luna, atunci oamenii astia sa ramana cu indemnizatiile pe care le au? Poate nu o sa putem sa le facem indemnizatii cat salariul lui Lazar, care a fost unealta politiei politice din Romania atunci, sa nu se mai ascunda nimeni dupa degete. Dar detinutii politici trebuie sa primeasca macar un dublu la indemnizatie. Niciunul de aici nu au suferit ce au suferit ei", a afirmat Dragnea.

El a spus ca presedintele Iohannis se mai gandeste daca il revoca pe procurorul general, Augustin Lazar, deoarece instrumenteaza "dosarul cu casele".

"Iohannis a zis ca se mai gandeste daca il revoca sau nu (pe Augustin Lazar - n.r.). Pai, cum sa nu se gandeasca? Unde e dosarul cu casele? Acolo e dosarul cu casele", a mai spus Dragnea.