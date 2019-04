PSD i-a sugerat vineri presedintelui Klaus Iohannis, in cadrul consultarilor de la Cotroceni, o intrebare alternativa pe care sa o puna la referendumul pe justitie, formulata in doua variante.



Intrebarea, in cele doua forme ale sale, a fost citita de Eugen Nicolicea la finalul consultarilor cu presedintele Iohannis:

1. Frati romani, este moral, legal si constitutional ca la 30 de ani dupa Revolutia sangeroasa anticomunista din decembrie 1989 sa se tolereze in functii inalte de conducere fosti tortionari?

2. E normal ca la 30 de ani dupa caderea regimului opresiv comunist fostii tortionari sa fie promovati in functii gigantice de conducere?

Nicolicea: Parlamentul va aviza referendumul din 26 mai

"Am precizat si in calitate de vicepresedinte al Camerei, ca Parlamentul, asa cum a dat acel aviz din 2017, va aviza favorabil solicitarea presedintelui de a demara un referendum consultativ care nu are efecte decizionale, cu recomandarile care au fost facute acolo care nu erau altceva decat a citate din Constitutie, din deciziile Curtii si recomandarile comisiei de la Venetia, ramanand presedintelui dreptul de a demara de a pune intrebarea si responsabiliatea pentru aceasta actiune", a mai anuntat Nicolicea, potrivit G4media.ro.