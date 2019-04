Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, ii solicita lui Liviu Dragnea sa nu se mai ascunda in spatele unor detinuti politic, deoarece nu a facut nimic pentru ei.



"Spectacol grotesc din partea PSD la Cotroceni!

Ii solicit lui Liviu Dragnea sa nu se mai ascunda in spatele unor fosti detinuti politici. Nu a facut nimic pentru ei. Nu are niciun drept sa se foloseasca de suferinta acestor oameni. Ei nu au fost detinuti pentru ca au fost infractori, ci pentru ca au luptat pentru libertate si dreptate intr-un regim criminal si ilegitim.

Daca are curaj, ar trebui sa se prezinte in fata judecatorilor si sa se apere barbateste! Se tot ascunde ba dupa fusta Vioricai Dancila, ba dupa biroul lui Florin Iordache, ba in spatele unor usi bine inchise in care se tot scriu proiecte de OUG-uri pe justitie", a scris Raluca Turcan pe Facebook.