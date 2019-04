Vicepresedintele ALDE, Varujan Vosganian, este de parere ca intrebarea care va fi adresata la referendum lasa sentimentul ca suntem mai ingaduitori cu violatorii, talharii si cu bataile decat cu coruptia.



"Tematica supusa justitiei nu tine de justitie. Amnistia si gratierea este o decizie politica, ea vine dupa ce justitia si-a facut datoria. Nu este o chestiune de justitie, ci este o chestiune de politica si de aceea amnistia si gratierea se dau prin decret prezidential iar mai nou prin ordonanta de urgenta.

Nu tine inerent de actul de justitie. Mai mult, intrebarea lasa sentimentul ca suntem mai ingaduitori cu violatorii, talharii si cu bataile decat cu coruptia. Or, atunci ar trebui sa facem cinci referendumuri. Deci modul in care este pus acest subiect arata ca presedintele nu s-a gandit indeajuns. Romanii mai trebuie sa stie ca tema este falsa. Eu am cercetat acest aspect si incepand cu 1954 s-au dat multe decrete pentru amnistie si gratiere, care ulterior, dupa 1990 s-au transformat in ordonante si legi. Toate, absolut toate au inclus printre faptele care nu se gratiaza luarea de mita, darea de mita si traficul de influenta. Asadar, in traditia juridica romaneasca faptele de coruptie au fost exceptate de la amnistie si gratiere", a spus deputatul ALDE, Varujan Vosganian, potrivit ziarulfaclia.ro, citat de Stiripesurse.ro.