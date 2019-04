Angela Cristea, seful reprezentantei Comisiei Europene in Romania, a declarat vineri, la o dezbatere pe tema alegerilor europarlamentare, ca CE este obligata sa apere statul de drept prin toate instrumentele pe care le are la indemana, inclusiv Articolul 7 din tratatul UE.



"Statul de drept, un subiect fierbinte in toata Uniunea Europeana. Aici Comisia Europea are dreptul si obligatia de a fi garant al respectarii tratatelor UE. Ne uitam la instrumentele pe care le avem pentru a proteja statul de drept. De la o simpla evaluare a situatiei in statele membre pentru a vedea calitatea actului de justitie, cat e de independenta justitia, cat este de eficienta, pana la instrumente de tip infringement si pana la acel instrument pe care ne dorim sa nu il folosim deloc, Articolul 7. Uitandu-ne la ce se intampla in UE, desi nu ne-am dorit sa-l folosim, avem aceasta procedura lansata impotriva a doua state membre si atunci ne punem intrebarea daca setul de instrumente este suficient sa protejam statul de drept in UE", a declarat Angela Cristea, la dezbaterea „Eurosfat 2019”, citata de Stiripesurse.ro.

La dezbatere participa reprezentanti de la PNL, USR, ALDE, PMP si Pro Romania. PSD nu a trimis reprezentant.