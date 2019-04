Senatorul PNL, Florin Citu, sustine ca "hotia, coruptia, ineficienta din aparatul public ne costa din ce in ce mai mult".



"Dragnea ia din ce in ce mai multi bani din buzunarele romanilor!

Cresterea taxelor, impozitelor, accizelor si transferul de la angajator la angajat al impozitului pe venit si contributiilor a modificat semnificativ in RAU structura cheltuielilor romanilor in perioada 2016-2018.

Pentru toate categoriile, salariat, somer, pensionar, a SCAZUT procentul din cheltuieli alocat consumului si a CRESCUT procentul alocat impozitelor, contributiilor, cotizatiilor si taxelor. In fiecare luna romanii dau mai multi bani la stat, ca procent din cheltuieli, si raman cu mai putini bani pentru consum.

Da, contrar propagandei PSD+ALDE finantata de la Moscova, pensionarii au dat mai multi bani la stat si au ramas cu un procent mai mic pentru consum.

Hotia, coruptia, ineficienta din aparatul public ne costa din ce in ce mai mult

Este si mai dramatic pentru ca au scazut procentele alocate cheltuielilor de consum in timp ce preturile au explodat.

Concret, guvernarea toxica PSD+ALDE a facut sa scada procentul alocat cheltuielilor de consum de la 64% in 2016 la 55.8% in 2018.

In acelasi timp cheltuielile cu impozite, contributii, cotizatii si taxe au CRESCUT de la 20.3% in 2016 la … 32.4% in 2018.

Golania fiscala cu transferul contributiilor si cresterea salariului brut, acolo unde s-a facut, nu acopera cresterea celorlalte taxe, impozite, accize, cotizatii in economie. De aceea aceasta crestere a alocarii in cheltuielile lunare catre stat a explodat.

Mai simplu.

In ultimii doi ani romanii in fiecare luna au TAIAT din banii de consum si i-au dat statului. La schimb au primit bastoane, gaze lacrimogene, sfidare din partea unor politicieni condamnati, sfidare din partea acelor angajati la stat care au ajuns acolo pe linie de partid, sfidarea celor cu pensii speciale care ajung la 2 miliarde euro pe an, servicii mai proaste, infrastructura mai proasta etc….

Oricat ar incerca Dragnea si gasca lui de infractori sa arate altceva, oricat ar incerca propagadna finantata de la Moscova sa ascunda adevarul, Romania este pe un drum in care statul detine un control din ce in ce mai mare in economie si ia din ce in ce mai multi bani din buzunarele romanilor in fiecare luna.

In fiecare luna Romania mai face un pas catre o economie PLANIFICATA si CONTROLATA de stat", a scris Florin Citu pe Facebook.