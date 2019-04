Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, la Antena 3, cu privire la anuntul PES despre inghetarea relatiilor cu PSD, ca nu exista asa ceva in statut si ca in acest gest este 99% motivatie electorala.



"Am vazut si asa-zisii mei colegi de la PES cu muschii foarte incordati in care ne spuneau ca ingheata relatiile cu PSD. Noi nu avem asa ceva in statut...Pentru o ordonanta care nu exista. Nu au putut sa spuna pana acum, si au fost intalniri, discutii: "Avem urmatoarele solicitari punctuale - sa se modifice aia, sa se modifice aia, sa se modifice articolul ala, sau sa nu mai fie articolul ala. Ne-au plimbat foarte mult cu discutiile astea. Dupa parerea mea, aici este 99% motivatie electorala", a afirmat Dragnea, potrivit Adevarul.ro.

Potrivit lui Dragnea, foarte multi europarlamentari social-democrati i-au spus ca dupa ce PPE au luat decizia de inghetare a relatiilor cu FIDEZ din Ungaria, au facut presiuni si la PES sa faca ceva cu un partid si au ales PSD, ca sa se echilibreze.

"L-am vazut si pe Guy Verhofstadt, de la ALDE, ca-l certa si el pe domnul Tariceanu. Nimeni nu a inteles de ce, absolut nimeni. Doar sa incerce sa spuna ca noi am avea nevoie de o stampila, de o legitimatie ceva ca sa existam ca Partid Social Democrat, un partid cu o istorie de 120 de ani. Eu nu am de gand sa le raspund, o sa le raspund dupa alegeri si doar daca acesti oficiali europeni or sa vorbeasca despre marile cazuri de uriasa coruptie din unele tari din Vest, mita uriasa dovedita, cazuri de coruptie serioasa ale unor multinationale. Atunci ii poi lua in serios. Cand o sa-i vad, de asemenea, ca or sa fie foarte preocuati de faptul ca intr-o tara membra au existat protocoale secrete intre serviciile de informatii si Parchetul General, DNA, DIICOT, ICCJ. In aceste conditii, ce cetatean din Romania, zdravan la cap, mai are parte de o cercetare corecta si de un proces corect?", a mai spus liderul PSD.