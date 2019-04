Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca nu ii este teama de o confruntare cu Klaus Iohannis la alegerile prezidentiale, deoarece actualul sef al statului "nu e greu de batut".



"Sunt multi care si-ar dori si e foarte bine (sa candideze la prezidentiale, n.r.). O sa luam decizia dupa alegerile europarlamentare. Am fost intrebat si eu mereu. Indiferent ce spun eu, Iohannis nu scapa de obsesie. Am devenit obsesia lui si activeaza toate instrumentele ca eu sa dispar, sa ma evapor. El crede ca daca eu nu mai exist el ia al doilea mandat fara probleme. Nu mi-e frica sa ma confrunt cu Iohannis. Iohannis nu e greu de batut. Iohannis nu a facut nimic 4 ani si jumatate. A inceput sa i se spuna Blocannis. O sa ramana cu referendumul lui", a declarat Dragnea, la Antena 3, citat de Stiripesurse.ro.

Fiind intrebat daca regreta ca PSD nu l-a suspendat din functie, acum un an sau acum sase luni, pe Klaus Iohannis, liderul social-democratilor a raspuns: "Nu, nu era de suspendat, pe de-o parte. Pe de alta parte, colegii de la ALDE nu au fost niciodata de acord sa-l suspendam pe Iohannis, deci, pana la urma e si o chestiune aritmetica. Noi am spus la un moment dat ca s-ar putea sa fim nevoiti sa ajungem acolo, dar noi singuri nu avem majoritate, doar in Senat avem majoritate singuri".