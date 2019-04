Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, la postul Romania TV, ca va fi premierul Romaniei, daca PNL castiga alegerile parlamentare.



"Cu siguranta, dupa referendum si dupa alegerile pentru Parlamentul European va urma o motiune de cenzura. Nu exista niciun fel de dubiu asupra acestei initiative. Obiectivul PNL este acela de a pune punct acestei guvernari toxice pentru Romania cat mai repede posibil. Sunt desemnat candidatul PNL la functia de premier. Caderea actualului guvern e o necesitate pentru a scoate Romania din declinul in care se gaseste astazi. In cazul caderii Guvernului, cred ca cea mai buna solutie pentru Romania este reintoarcerea la popor, adica practic reinvestirea unui Parlament, pentru ca pe actuala structura parlamentara, care este rezultatul unei vointe exprimate in urma cu doi ani jumate, in decembrie 2016, este foarte greu sa construiasca un guvern care intr-adevar sa aiba sustinerea pentru a face in Romania ceea ce trebuie astazi.

Nu am ce sa ii dau lui Ciolos, deocamdata. Functia de premier se dobandeste dupa alegerile parlamentare. Daca PNL va castiga alegerile, PNL va da premierul, voi fi premierul acestei tari.

Am inteles ca domnul Ciolos candideaza la europarlamentare, ca va candida si la prezidentiale, va candida si la parlamentare, am uitat sa il intreb daca va candida si la locale.", a afirmat Orban, potrivit Stiripesurse.ro.

Partidul National Liberal (PNL) va depune o motiune de cenzura dupa alegerile europarlamentare din luna mai.