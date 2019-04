Omul de afaceri Dan Voiculescu vorbste despre ceea ce s-a intamplat in Romania, in timpul mandatelor lui Traian Basescu.



"Astazi, despre satul romanesc.

Observ ca printre cei implicati in campania electorala pentru Parlamentul European s-a strecurat si Traian Basescu, cel care a condus Romania 10 din ultimii 15 ani.

Ce a ramas in urma mandatelor sale? Pe langa toate celelalte (abuzuri, taieri neconstitutionale de pensii, crearea unui sistem ocult de subordonare a justitiei) un mediu rural marcat de boala, saracie si, nu in ultimul rand, de nepasarea celui aflat timp de 10 ani la conducerea statului roman.

Speranta de viata in satul romanesc este, in medie, cu pana la 5 ani mai mica decat in mediul urban! Iar daca ne comparam cu durata medie de viata din localitatile rurale europene, diferenta ajunge si la 15 ani! Asadar, romanii mor cu 15 ani mai devreme decat “colegii” lor europeni.

O situatie alarmanta

Dincolo de problemele generale – lipsa apei curente, a canalizarii si a conditiilor minime necesare unui trai decent – putem distinge si o cauza punctuala pentru care romanii de la sat mor cu zile: inexistenta asistentei medicale de specialitate.

Conform datelor statistice oficiale, in mediul rural functioneaza cel mult un cabinet independent la 25000 de locuitori. Tinand seama ca marimea medie a unui sat este de pana intr-o mie de locuitori, inseamna ca, in prezent, exista maxim un cabinet medical la 25 de sate!

Astfel, neavand acces la tratamentul necesar, oamenii se sting din cauze absolut banale, precum boli cronice usor de controlat sau mici accidente in gospodarie.

Situatia este absolut alarmanta si in cazul mortalitatii infantile – 9/1000 in mediul rural – cu 3 procente mai mare decat in urban (in lipsa cabinetelor, sarcinile nu sunt monitorizate, iar, dupa nastere, nou-nascutii nu sunt ingrijiti adecvat).

Ce a facut Traian Basescu, in legatura cu aceasta situatie, in timpul presedintiei sale? A invitat medicii romani sa plece din tara!

Ce face astazi? Incearca sa fuga la Bruxelles", scrie Dan Voiculescu pe blogul sau.