Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut joi ca sefului statului "comite o greseala fundamentala" prin "tacerea" referitoare la procurorul general, Augustin Lazar, caracterizat de Tariceanu drept "o unealta a regimului comunist".



"E ceva inimaginabil ca, la 30 de ani de la caderea comunismului, sefia Parchetului General sa fie detinuta de un procuror comunist care este vinovat de crime impotriva detinutilor politici. Asta e din justitia din Romania.(...) Cu Lazar e inimaginabil ce se intampla. Eu cred ca presedintele comite o greseala fundamentala, care o sa-l coste. In fine, e treaba lui. (...) Faptul ca Augustin Lazar este cel care a tinut in sertar, si-a inchis toate dosarele de ancheta la adresa presedintelui, chiar si la adresa sotiei presedintelui, ridica semne de intrebare legitime in legatura cu aceasta tacere. Presedintele, daca vrea sa inlature orice suspiciune in aceasta chestiune, daca vrea sa le demonstreze romanilor ca nu are nimic de ascuns, ca Lazar nu e folosit acolo ca un scut de protectie a sa impotriva unor actiuni ale Justitiei, atunci ar trebui sa il elibereze neintarziat din functie", a spus Tariceanu la DC News.

Tariceanu i-a solicitat, pe 3 aprilie, printr-o scrisoare deschisa, presedintelui Klaus Iohannis sa semneze decretul de revocare din functie a procurorului general, Augustin Lazar, motivand ca acesta s-ar fi numarat printre personajele de "trista amintire care faceau jocurile murdare" ale fostului regim comunist, scrie Agerpres.

Tariceanu, despre remanierea lui Toader: Greu de transat acest subiect

"Tudorel Toader este extrem de criticat - si a fost in ultima perioada - in privinta reformei din Justitie. A fost criticat de Opozitie, acum ajunge sa fie criticat de majoritatea care sustine Guvernul. Unii considera ca a facut prea mult si prea repede, altii considera ca a facut prea putin si prea incet. E foarte greu de transat acest subiect. Este o inflamare pe care o vad si eu mi-as fi dorit ca aceasta problema sa fi fost solutionata si inchisa mai demult, pentru ca ea perturba campania pentru alegerile pentru Parlamentul European", a spus Tariceanu, joi, la DC News.

Presedintele Senatului a adaugat ca ar prefera sa se discute mai mult despre problemele legate de viitorul UE, despre imaginea Romaniei in Parlamentul European sau despre cine se duce la Bruxelles sa sustina interesele romanilor.

"Noi am discutat mai demult ca sa inchidem agenda cu Justitia pana la 1 martie. Acesta a fost unul din subiectele pe care le-am discutat la un moment dat impreuna cu doamna prim-ministru, cu Liviu Dragnea, in cadrul unei reuniuni informale, ca sa inchidem aceste subiecte. Astazi suntem pe 11 aprilie si noi stam inca si discutam", a mai spus Tariceanu.