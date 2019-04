PSD sustine ca anuntul liderului socialistilor europeni privind inghetarea relatiilor cu formatiunea social-democrata din Romania nu reprezinta "pozitia de ansamblu a PES", adaugand ca "asteapta cu interes" sa afle care sunt aspectele care ingrijoreaza.



"Acest tratament al unor colegi din PES este inadmisibil. Ne putem astepta la mistificari si acuzatii fara acoperire din partea adversarilor politici ai PSD, dar nu din partea propriei familii. Intelegem ca, in realitate, situatia PSD nu a fost discutata in cadrul intalnirii PES, ceea ce indica faptul ca acea pozitionare nu reflecta pozitia de ansamblu a PES. Dar, daca sunt colegi in PES care au ingrijorari cu privire la statul de drept din Romania, asteptam cu interes sa ne spuna concret care sunt aspectele care ii ingrijoreaza. Pana acum, nimeni dintre cei care s-au aratat ingrijorati de situatia din Romania nu a putut indica un element concret care sa le justifice ingrijorarea", este reactia PSD la anuntul presedintelui PES, Serghei Stanisev, potrivit Agerpres.

Potrivit PSD, "toata aceasta poveste legata de statul de drept din Romania este mai degraba o chestiune motivata de o logica electorala, decat de o ingrijorare reala" si "toata aceasta efervescenta se va stinge dupa alegerile din 26 mai".

"Atunci, dupa alegeri, situatia va fi cu totul alta, cand cei alesi in numele PSD vor avea o pozitie mult mai puternica. Atunci va veni si raspunsul nostru. Insa acum nu vom intra in acest joc si nu e cazul sa-i acordam o atentie mai mare decat e cazul", se arata in comunicatul PSD.

Presedintele PES a anuntat ca relatiile cu PSD din Romania sunt inghetate

"In timpul reuniunii, presedintele PES, Serghei Stanisev, a reiterat ingrijorarile continue ale PES in legatura cu respectarea statului de drept in Romania. El i-a informat pe prim-ministrii, comisarii europeni si liderii partidelor ca, pana cand Guvernul roman nu-si va clarifica angajamentul fata de respectarea statului de drept si nu va urma recomandarile Comisiei Europene, conducerea PES va considera inghetate relatiile cu PSD, in asteptarea unei discutii oficiale la viitoarea reuniune a conducerii PES, in iunie, unde calitatea de membru PES al PSD Romania va fi luata in discutie. El a incheiat spunand ca niciun eveniment PES nu va fi organizat pana atunci impreuna cu PSD", se mentioneaza in comunicatul PES.