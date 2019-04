Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca, desi in prezent "da raspunsuri uneori partiale" referitoare la actiunile sale, va veni un moment in care va vorbi "mai mult si mai multe".



Intrebat daca s-a simtit umilit la Bruxelles, asa cum spunea liderul PSD, Liviu Dragnea, pentru ca a prezentat doar cateva articole din ordonanta pe care intentiona sa o dea, Toader a raspuns: "Lasa. Intrebati-l pe dansul de ce, iar eu dau raspunsuri uneori partiale, dar probabil ca va veni un moment in care voi vorbi si mai mult si mai multe".

Referindu-se la faptul ca Liviu Dragnea nu l-ar mai sustine pentru functia de ministru, Toader a spus ca nu ii transmite nimic acestuia, scrie Agerpres.

"Nu ii transmit nimic. Fiecare face ceea ce stie si ce crede", a spus Toader joi la Parlament.

Toader s-a aflat joi la Palatul Parlamentului intr-o vizita cu un grup de studenti.

Liderul PSD Liviu Dragnea a solicitat Guvernului sa inceteze cu discutia despre Codurile penale si totodata a apreciat ca Parlamentul trebuie sa finalizeze procedura pe marginea acestora.

"Deci eu cer guvernului in mod ferm sa inceteze cu aceasta discutie la nesfarsit. Parlamentul incepuse procedura de finalizare a votului pentru Codurile penale, dupa verificarea de la Curtea Constitutionala. A fost o greseala a PSD ca a crezut in unii care au spus ca vor da aceste Coduri prin Ordonante de urgenta ca sa ajunga la final sa se mearga, din cate am inteles, cu vreo 7 - 8 articole la Bruxelles intr-o mare umilinta. Deci, in ceea ce priveste Codurile penale si legislatia respectiva, Parlamentul trebuie sa-si urmeze cursul pe care il incepuse. Ca se vor adopta in aceasta sesiune, in sesiunea urmatoare, cand se vor adopta, aceste legi trebuie sa fie finalizate pentru ca au deasupra lor controlul CCR. Guvernul trebuie sa se ocupe serios de programul de guvernare, cand are de gand sa adopte ceva anunta azi si adopta intr-o saptamana, nu putem lasa sa se discute despre niste teme parazite luni de zile. Aici doamna prim ministru trebuie sa ia o decizie, este apanajul dumneaei", a afirmat liderul PSD, pe 5 aprilie.