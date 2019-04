Presedintele Partidului Socialistilor Europeni, Serghei Stanishev, a anuntat, in cadrul reuniunii liderilor socialisti la Bruxelles, ca relatiile cu PSD sunt inghetate pana la alegerile europarlamentare.



"Serghei Stanishev a subliniat din nou ingrijorarile continue ale PES fata de respectarea statului de drept in Romania. El i-a informat pe sefii de guverne, comisarii europeni si liderii partidelor ca pana in momentul in care Guvernul Romaniei nu isi clarifica angajamentul fata de respectarea statului de drept si nu urmeaza recomandarile Comisiei Europene, conducerea PSSD considera inghetate relatiile cu PSD", se arata in comunicatul socialistilor europeni, potrivit Digi24.

PES precizeaza ca va exista o discutie oficiala in luna iunie pe acest subiect, atunci urmand sa se decida daca partidul lui Liviu Dragnea va mai face parte din familia socialistilor europeni. Pana in iunie, PES nu va mai organiza nici un eveniment impreuna cu PSD, a mai anuntat Stanisev in comunicatul oficial postat pe site-ul PES.