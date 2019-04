"Presedintele PES (Partidul Socialistilor Europeni) dl. Sergei Stanishev a confirmat ingrijorarile legate de respectarea regulilor statului de drept in Romania. El a informat Prim Ministrii, liderii de partide si comisarii europeni ca, pana la momentul la care Guvernul Romaniei isi reafirma atasamentul fata de statul de drept si urmeaza recomandarile Comisiei Europene, conducerea PES considera 'BLOCATE' toate relatiile cu PSD; urmeaza ca discutia oficiala privind apartenenta PSD la PES sa aiba loc la urmatoarea reuniune a Prezidiului PES din luna Iunie. El a spus la final ca nu va exista nicio activitate comuna a PES cu PSD pana la Prezidiul din Iunie”!

1. Intrarea Romaniei in Uniunea Europeana a insemnat ruperea de trecutul comunist - intrarea intr-o familie unde ne este locul, unde ai drepturi si obligatii, unde ai uriase oportunitati de dezvoltare nationala si individuala, dar unde trebuie sa respecti reguli pentru a fi respectat! Indivizii care ne-au pus in conflict cu UE doar pentru ca au fost prinsi furand bani europeni si pentru ca liderii UE nu sunt de acord sa ii lasa sa duca tara la un regim politic corupt si falimentar - sunt niste tradatori ai poporului roman!

2. Intrarea PSD in PES a insemnat ruperea de trecutul comunist, de 'Patrulaterul Rosu' si asocierea sulfuroasa cu PRM, dorinta de modernizare si europenizare / eu am crezut in acest proces, am militat pe plan national si international pentru schimbarea PSD in aceasta directie, am fost vicepresedinte al ECOSY (organizatia de tineret a PES) si am fost implicat total in deciziile PES Leaders / PSD a dus Romania in NATO si in UE / Corina Cretu a primit cel mai important portofoliu in cadrul Comisiei Europene in 2014 (Dezvoltare Regionala) si am primit de la Uniunea Europeana peste 15 miliarde de euro pentru dezvoltare si peste 10 miliarde pentru Agricultura;

3. Azi Romania este scoasa practic din UE, PSD este scos din PES, romanii sunt trasi in afara familiei europene, in zona Rusiei si a tarilor nedemocratice - totul pentru interesele egoiste ale catorva indivizi profund corupti si profund incapabili sa guverneze corect, eficient si democratic;

4. ProRomania exista si va actiona pentru toti cei care cred ca locul Romaniei este in Europa / pentru cei care cred ca social-democratia europeana inseamna dezvoltare economica, solidaritate sociala, atentie si sprijin pentru cei multi nu pentru cativa lideri, lupta impotriva coruptiei si a confoscarii partidelor, a Guvernului si a Parlamentului de cativa indivizi verosi", a scris Ponta pe Facebook.