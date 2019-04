Alianta 2020 USR PLUS a anuntat, joi, ca va da in judecata doua filiale ale Postei Romane, din Giurgiu si Tulcea, care au refuzat sa distribuie pliantele electorale ale USR PLUS, in conditiile in care institutia a distribuit ziarele de campanie ale PSD, potrivit uni comunicat al aliantei.



"Legea 334/2006 stabileste clar care sunt conditiile ce trebuie indeplinite cumulativ pentru ca un material sa fie considerat material de propaganda electorala. Prezenta cuvantului "voteaza" sau orice alt indemn de a vota cu un anumit competitor electoral nu este un criteriu pe baza caruia sa se stabileasca daca un material este propaganda electorala sau nu", transmite Alianta 2020 USR PLUS. Potrivit sursei citate, reprezentantii Postei Romane au refuzat distribuirea pliantelor Aliantei 2020, care contin un indemn la vot pe 26 mai, pe motiv ca acestea reprezinta “propaganda electorala”. "Posta Romana actioneaza discretionar desi este o institutie de stat, iar in perioada electorala toate partidele ar trebui sa beneficieze de aceleasi servicii. Suntem pusi la zid din cauza ordinelor politice de la Bucuresti pe care le primesc cei din teritoriu. Refuzam abuzul la care suntem supusi, astfel ca vom da in judecata Posta Romana. Legea este de partea noastra", transmite Catalin Drula, coordonatorul campaniei din USR, potrivit Digi24. Posta Romana aplica conditii diferite partidelor in campania electorala In comparatie, lipsa cuvantului „voteaza” de pe materialele PSD distribuite de Posta Romana nu exclude caracterul electoral, care identifica clar un partid, care se adreseaza publicului larg si care depaseste limitele activitatii jurnalistice de informare a publicului. In concluzie, Posta Romana aplica conditii diferite partidelor politice in campania electorala. "Ziarul PSD distribuit catre pensionari de Posta este o maculatura de propaganda de cea mai joasa speta iar Aliantei 2020 USR PLUS i se interzice sa distribuie un pliant de informare. Aici nu este doar o problema de dublu standard ci un simptom al vremurilor pe care le traim in care PSD-ul a pus sub control majoritatea institutiilor statului. Acest lucru este inacceptabil pentru noi", explica Vlad Voiculescu, coordonatorul campaniei din PLUS.

