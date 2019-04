PNL face apel la Curtea Constitutionala (CCR) sa suspende judecarea sesizarii depuse de Florin Iordache in legatura cu completurile de trei judecatori.



"Facem apel catre Curtea Constitutionala sa suspende procedura de judecata a cererii depuse de Florin Iordache care vizeaza completurile de 3 judecatori (Dosarul nr.642E/2019) pana la solutionarea sesizarii de neconstitutionalitate inaintate de PNL in ceea ce priveste art. 35 alin. (1)-(3) din Regulamentul Camerei Deputatilor.

In sesizarea pe care am inaintat-o Curtii Constitutionale, am aratat ca normele in temeiul carora Florin Iordache a depus cererea incalca atat prevederile Legii fundamentale, cat si Decizia Curtii Constitutionale nr. 45/1994.

Din punct de vedere juridic, o eventuala decizie a Curtii Constitutionale pe problema completului de 3 judecatori pronuntata anterior judecarii sesizarii noastre poate crea aparenta existentei unui viciu de neconstitutionalitate asupra caruia Curtea a refuzat sa se pronunte!

Magistratii Curtii Constitutionale nu trebuie sa se lase intimidati de atacurile furibunde in stil interlop ale condamnatului penal Liviu Dragnea. Decizia pe care intreaga opinie publica o asteapta are o miza imensa pentru Romania. De ea depinde nu numai dosarul unui condamnat aflat inca intr-o inalta functie publica in stat, ci si soliditatea justitiei, angajamentul Romaniei de a lupta impotriva coruptiei si parcursul european al tarii", a scris Raluca Turcan pe Facebook.