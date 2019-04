Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat ca isi propune ca organizatia sa obtina jumatate plus unu din voturi.



"Ca intotdeauna in ultimii ani, ne-am propus sa obtinem jumatate plus unul din voturi. Eu cred ca aceasta este o propunere rezonabila pentru liderii oricarui partid, sa-si doreasca sa obtina majoritatea voturilor. Nu poti sa-ti propui sa pierzi din capul locului si dupa aceea sa cauti tot felul de explicatii. Ca tactica, avem in vedere o campanie pas cu pas, in toate localitatile din judet, o campanie in care sa le explicam oamenilor importanta acestor alegeri, atat pentru configuratia Parlamentului European, cat si in perspectiva viitoarelor alegeri, prezidentiale si locale", a declarat, Dumitru Buzatu, potrivit Stiripesurse.ro.

Despre organizarea referendumului odata cu alergerile europarlamentare

"Aceasta este "manevra de prostire a cetatenilor", prin care presedintele Klaus Iohannis incearca pe de o parte sa-si constituie o platforma electorala mai buna pentru alegerile prezidentiale, iar pe de alta parte printr-un artificiu, sa-i faca sa castige mai multe locuri pe cei din partidul care il sustine pe actualul presedinte", a mai spus Buzatu.