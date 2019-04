Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri seara, la Romania TV, ca va ramane in functie pana cand in Monitorul Oficial apare numele unui nou ministru al Justitiei.



"Eu nu ma consider in razboi cu nimeni, eu imi fac datoria de ministru al Justitiei. Imi indeplinesc obligatiile cata vreme ma aflu pe scaunul de ministru. In momentul in care in Monitorul Oficial apare numele inlocuitorului, il voi astepta la minister, ii voi preda si ii voi ura succes. Daca uneori apar abordari diferite, viziuni diferite asupra unei solutii legislative sau alta trebuie vazut perspectiva din care problematica e abordata

Nu ma consider in razboi cu nimeni. (…) La numire, am primit garantiile de conservare a statutului de independenta, de neafiliat politic, a tinut sa precizeze Tudorel Toader, potrivit G4media.ro.

Intrebat daca se gandeste sa demisioneze sau daca va sta in functie pana cand eventual va fi demis, Tudorel Toader a replicat: "Imi voi indeplini atributiunile pana in momentul in care Monitorul Oficial apare alt nume si prenume de ministru al Justitiei. Pana atunci imi indeplinesc atributiunile".

Toader a mai spus si ca exista si obligatia de a asigura interimatul pana cand un nou ministru este numit.