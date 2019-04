Ministrul JustiĊ£iei, Tudorel Toader, a anunĊ£at, miercuri, ca a luat o decizie in ceea ce priveste sefia Parchetului General iar in cursul zilei va comunica decizia.



"Decizia e luata. Am trecut azi etapa interviului si precum spuneam la Ministerul Justitiei dimineata, in cursul zilei voi comunica concluzia, rezultatul Comisiei de interviu. Deci azi veti avea rezultatul, dupa cum azi am dat rezultatul cu privire la selectia candidatilor care vor sa devina procurori europeni", a declarat Tudorel Toader, la Palatul Parlamentului, potrivit Mediafax.

Interviurile au fost sustinute miercuri de catre cei patru candidati, respectiv actualul procuror general Augustin Lazar, procurorul DIICOT Marian Drilea, fostul sef DIIOCT Daniel Horodniceanu si fosta adjuncta a Layrei Codruta Kovesi, procurorul Gabriela Scutea.