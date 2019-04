Romania de maine va fi Romania antreprenoriala, adica tara oamenilor curajosi si ambitiosi, tara liberei initiative, a democratiei si a domniei legii, a afirmat miercuri presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, in deschiderea Forumului European pentru Antreprenoriat.





"Pentru intreprinzatorii mici si mijlocii in special, digitalizarea administratiei este imperativa pentru inlesnirea interactiunii cu autoritatile, astfel incat IMM-urile sa resimta beneficiile simplificarii birocratiei. Acest obiectiv ar trebui sa reprezinte, fara indoiala, o preocupare esentiala si pentru autoritatile din Romania", a punctat seful statului.

Iohannis si-a exprimat convingerea ca 'Declaratia de la Bucuresti privind Antreprenoriatul', care va fi semnata in cadrul forumului, "va sta la baza continuarii unei foi de parcurs utile in activitatea viitoarei Comisii Europene, dar si a statelor europene, in directia unei politici pragmatice, de consolidare a competitivitatii economice a Uniunii".

Seful statului a subliniat ca domeniul IMM-urilor este "unul dintre cele mai vulnerabile segmente la schimbari". "Decidentii guvernamentali - si ma refer aici inclusiv la situatia din Romania - au datoria sa asigure un cadru legal stabil, predictibil si rezonabil", a precizat Iohannis.

Presedintele a vorbit si despre tendintele populiste, care dauneaza politicilor economice.

"Responsabilitatea in politicile economice are de suferit de pe urma tentatiilor si deciziilor populiste care nu ajuta deloc la rezolvarea problemelor reale cu care se confrunta societatile noastre. Dificultatile prin care trec multi dintre cetatenii nostri au nevoie de solutii serioase si sustenabile, care sa genereze prosperitate pe termen lung", a declarat Klaus Iohannis.

Iohannis: Am indemnat constant autoritatile guvernamentale sa sprijine dimensiunea investitionala

"In Romania, am indemnat constant autoritatile guvernamentale sa sprijine dimensiunea investitionala si sa creeze conditiile necesare pentru dezvoltarea lanturilor valorice de productie din industria 4.0, economia circulara sau oportunitatile pentru IMM-uri in cadrul lanturilor strategice din industria de aparare. Nu trebuie sa uitam nici de rolul antreprenoriatului in dezvoltarea parteneriatelor strategice, cum ar fi relatia cu Statele Unite ale Americii", a afirmat Iohannis.

El a subliniat expertiza Romaniei in domeniul IT, scrie Agerpres.

"Vreau sa punctez, cu aceasta ocazie, expertiza si potentialul Romaniei in privinta dezvoltarii serviciilor digitale, inclusiv legate de securitatea cibernetica. Numarul companiilor IT din tara noastra a crescut vertiginos in ultimul deceniu, start-up-urile practic s-au dublat in ultimii 5-6 ani, iar piata de profil creste cu ritmuri anuale de 15%", a spus Iohannis.

Presedintele a punctat ca majoritatea dintre acestea sunt "companii mici, multe start-up-uri, bazate pe capital romanesc si strain deopotriva, orientate spre exterior, trei sferturi din volumul de activitate fiind destinat partenerilor de afaceri din Piata Unica si din Statele Unite".

Iohannis: Europa are nevoie de un 'nou suflu antreprenorial'

"Trebuie sa incurajam asumarea de 'riscuri creative' si sa stimulam investitiile in cercetare si inovare. Este imperativ sa mobilizam resurse insuficient apreciate si valorificate, precum energiile creative ale tinerei generatii sau ale antreprenoriatului feminin", a adaugat el.

Iohannis a afirmat ca "antreprenoriatul si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii reprezinta piloni ai prosperitatii si competitivitatii globale a Europei".

Seful statului a facut referire si la Summitul de la Sibiu, care va avea loc luna viitoare.

"In data de 9 mai voi gazdui, la Sibiu, Summitul privind viitorul Europei. Cu acest prilej, impreuna cu liderii statelor membre, vom reafirma faptul ca Uniunea prospera si sustenabila este o Uniune care acorda prioritate economiei europene si stimularii actorilor economici competitivi", a mai spus Iohannis.