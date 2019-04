Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, care se afla intr-o vizita in Statele Unite s-a intalnit cu vicepresedintele Mike Pence, cu Keith Kellogg, consilierul sau pentru securitate nationala si Ted Cruz, senator republican pentru statul Texas



"A fost o placere sa ma intalnesc, in cadrul vizitei in Statele Unite, cu Mike Pence, vicepresedinte #SUA si presedinte ex-officio al Senatului SUA, dar si cu gen.lt.(r) Keith Kellogg, consilierul sau pentru securitate nationala. In discutiile pe care le-am avut, am subliniat importanta aprofundarii cooperarii in cadrul parteneriatului strategic Romania-SUA si i-am facut vicepresedintelui SUA invitatia de a efectua o vizita in Romania.

Totodata, ma bucur ca am avut prilejul sa discut cu Ted Cruz, senator republican pentru statul Texas, fost candidat la alegerile prezidentiale din 2016. Am vorbit, in primul rand, despre consolidarea relatiei intre forurile legislative roman si american, lansandu-i invitatia ca senatori americani sa vina in vizita in #Romania pentru a cunoaste tara noastra asa cum este ea, nu cum o prezinta unii 'binevoitori'.", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook.