Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca liderul PSD, Liviu Dragnea, este "un cancer care trebuie indepartat urgent din corpul structurii de putere politica a tarii", deoarece in ultimii trei ani "nimic nu a fost mai important decat gasirea cailor pentru a-l scapa pe Dragnea de puscarie".



"O tara sacrificata de Dragnea, pentru Dragnea!

Dragnea. Individul acesta este un cancer care trebuie indepartat urgent din corpul structurii de putere politica a tarii.

Totul se face pentru a-l scapa pe Dragnea de puscarie

In ultimii trei ani, nimic nu a fost mai important in decizia politica a tarii decat gasirea cailor pentru a-l scapa pe Dragnea de puscarie. Au fost schimbate trei guverne in cautarea premierului care sa-si asume gratierea, amnistia sau modificarea favorabila lui Dragnea a Codului Penal.

Au fost puse sub semnul intrebarii toate hotararile judecatoresti definitive ale completurilor de 5 judecatori de la ICCJ din 2014 si pana azi. Au fost puse sub semnul intrebarii hotararile judecatoresti ale completurilor de 3 judecatori de la ICCJ.

Curtea Constitutionala este pusa sub o presiune formidabila pentru a da decizii care sa-l ajute pe Dragnea sa-si obtina libertatea. Avocatul Poporului a fost transformat intr-un instrument docil care se face ca nu vede neconstitutionalitatea evidenta a unor ordonante de urgenta.

Partenerul de coalitie, Calin Popescu Tariceanu, este santajat de senatorii PSD prin amanari succesive a deciziei Senatului privind cererea pentru o ancheta penala. Ministrul Justitiei este santajat de senatorii PSD prin amanarea succesiva a datei de dezbatere a unei motiuni simple. Pentru a diminua capacitatea de actiune a structurilor de securitate, Dragnea a cerut si a obtinut de la nevertebratii senatori si deputati PSD reducerea drastica a bugetelor serviciilor secrete. Mai mult, lacom si lipsit de scrupule, Dragnea controleaza marile achizitii civile si militare, decizia economica, politicile fiscal – bugetare, distributia banilor catre administratiile locale.

PSD-ul a fost transformat intr-un instrument de presiune asupra institutiilor statului

„Prea cinstitii” PSD-isti, „onorabilii” parlamentari PSD si incompetentii ministri PSD, sunt folositi ca niste supuse instrumente necuvantatoare dar eficiente in slujirea intereselor si obiectivelor personale ale lui Dragnea. Dragnea a devenit o uriasa tumoare canceroasa in angrenajul decizional al Statului Roman. O tumoare care trebuie urgent indepartata, iar responsabilitatea chirurgului este in primul rand a PSD", a scris Traian Basescu pe Facebook.