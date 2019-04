Presedintele USR, Dan Barna, spune ca Andrei Caramitru a folosit o comparatie nefericita, dar ca si-a asumat greseala, ceea ce in politica este un lucru rar.



"Andrei Caramitru a folosit total neinspirat si gresit o metafora, argumentand efectele unei guvernari PSD. Acea comparatie cu plecarea atator romani in diaspora, ca in fiecare an pierdem un oras mare, el a comparat-o ca un Holocaust. E o comparatie nefericita. Lucru pe care nu-l vedem la ceilalti politicieni, si l-a asumat, sia- cerut scuze, a admis ca a facut o greseala. Este o greseala, fara nicio discutie. Andrei spune lucrurile pe nume si deseori sare calul in terminologie. Lucru pe care i l-am reprosat si eu, voi avea o discutie cu el in cursul zilei de maine. Lucrurile sunt foarte clare aici. Daca va uitati la ultimele doua postari, isi asuma explicit ca a facut o tampenie. Nu este ceva in spate, ceva negativ. E o greseala pe care omul si-a asumat-o", a spus Dan Barna, la Digi24.

Andrei Caramitru si-a recunoscut greseala

"Recunoasterea unei greseli si asumarea ei, atunci cand se intampla, e un lucru rar in politica. Asta se intampla la USR, asta e diferenta.

Nu apara nimeni comparatia, a fost gresita si stupida. Postarea are logica, comparatia a fost gresita. Romania pierde un oras mare in fiecare an, prin guvernarea PSD. In fiecare an un oras din Romania se muta in vest. Acela a fost mesajul, care a fost ingropat de comparatie nefericita", a mai spus presedintele USR.

Postarea lui Andrei Caramitru

Andrei Caramitru a postat, luni, pe Facebook, un comentariu despre victimele coruptiei, initial facand o comparatie cu Holocaustul, apoi eliminand termenul:

"Coruptia ucide si distruge. Stim asta. Stiti insa care e dimensiunea? Un genocid urias. In fiecare an: 100’000 de morti, 200’000 de oameni care pleaca in diaspora, 100’000 de oameni care fug din zonele sarace controlate de mafia PSD catre orasele mari din tara. Un oras cat Cluj-ul care moare sau fuge. In fiecare an. Pentru ca ei sa stea in vile mari, sa isi faca vacantele in Brazilia, sa isi plaseze amantele pe salarii mari la stat.- Anual, 100’000 de oameni mor din cauza lor.

In Romania avem 2000 de morti la 100’000 de locuitori. In Europa de Est doar 1500. Ca sa nu comparam cu Europa de Vest unde este doar 1000- Din cei 100’000 - 1000 mor in accidente din cauza lipsei drumurilor. Si 700 de copii. Restul - din cauza coruptiei din sistemului de sanatate.

Rata mortalitatii infantile este dubla fata de UE. La fel a accidentelor auto mortale- 200’000 de oameni emigreaza anual - 100’000 fug din zonele sarace PSD catre orase anual (cf. studiilor Bancii Mondiale). Nu fiti complici la crima asta uriasa. Votati pe 26Mai".