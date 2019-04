Liderul USR, Dan Barna, sustine ca Guvernul Dancila trebuie sa plece "fara echivoc.



Dan Barna a spus ca Guvernul Dancila trebuie sa plece "fara echivoc", intrucat este un guvern in care "ministrul Agriculturii se cearta cu cormoranii, iar ministrul Finantelor spulbera 3 miliarde de euro intr-o noapte printr-o declaratie aberanta".

"Nu e un guvern care sa duca undeva.

Ma indoiesc ca Liviu Dragnea isi permite sa isi prabuseasca al treilea guvern, stie ca alt guvern nu mai pupa, ca majoritatea, oricum am numara-o, exista foarte greu. La ultima sedinta din Parlament, daca nu eram acolo nu exista cvorum, e o majoritate doar declarativa. Dragnea nu e in situatia in care a fost acum un an sa faca jonglerie cu guvernele.

Vremea aia a trecut. Romania s-a saturat de PSD si de Liviu Dragnea", a afirmat liderul USR, la Digi24.