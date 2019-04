Claudiu Manda este de parere ca Tudorel Toader "trebuie sa se trezeasca", pentru ca de un an si jumatate se tot dezbat subiecte, dar ministrul Justitiei "ba face, ba nu face".



"Cand a fost dezbaterea motiunii simple impotriva lui Tudorel Toader la Camera Deputatilor, eu am declarat ca daca era la Senat eu votam pentru. Si nu votam pentru, aproband textul pe care USR si PNL l-au depus, ci mai degraba ca domnul Tudorel Toader trebuie sa se trezeasca. Suntem intr-o situatie in care de un an si jumatate tot dezbatem tot felul de subiecte si domnul Tudorel Toader vine si ba face, ba nu face", a declarat Manda, la B 1 TV, citat de Adevarul.ro.

Claudiu Manda este nemultumit de atitudinea lui Toader in legatura cu OUG pentru modificarea codurilor.

"S-a dezbatut in Parlament modificarea Codului Penal si de Procedura Penala, au fost criticate o parte dintre articole la CCR, unele au fost admise, altele au fost respinse. In decembrie, a fost o discutie cu domnul Tudorel Toader si am spus ca articole care nu au fost criticate la CCR, in conditiile in care au venit ca amendamente de la CSM, de la magistrati, de la oameni politici, e clar ca nu e nicio problema. A doua categorie de articole sunt cele criticate la CCR, pentru care Curtea a respins criticile si a spus ca sunt constitutionale. Pentru cele doua categorii pentru ca sa intre in vigoare si sa nu mai continue acest proces legislativ cu contestatie, necontestatie, critici, reexaminare, ar putea sa fie o ordonanta de urgenta. Discutia a fost in decembrie cu prezenta lui Tudorel Toader. Si-a asumat, alaturi de colegii din CEx, ca aceste doua categorii de articole sa fie trecute printr-o ordonanta. In momentul respectiv nu a zis nimic in sensul de a critica sau a zice ca nu poate, era corect sa intelegem care era urgenta. Urgenta este stabilita, pe de o parte, de directiva europeana din 2016 care trebuie sa fie aplicata din 2019 ca intram in infringement, si de articolele declarate neconstitutionale de CCR de acum 3-4-5-6 ani de zile", a spus Manda.

Toader trebuie sa plece

"Spunea domnul Ardelean (deputatul PNL Ben-Oni Ardelean – n.r) ca, orice ar spune presedintele Iohannis PSD este impotriva si eu va spun un lucru: a spus presedintele Iohannis ca Tudorel Toader trebuie sa plece, si eu va spun astazi ca Tudorel Toader trebuie sa plece. (…) Ii cer demisia lui Tudorel Toader", a afirmat senatorul PSD, potrivit Stiripesurse.ro.