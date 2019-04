Valeriu Nicolae, candidat al Aliantei 2020 USR Plus, a anuntat ca pleaca din partidul condus de Dacian Ciolos. Fostul secretar de stat a precizat ca el este autorul "gafei cu securistii", referindu-se la explicatiile date de PLUS cu privire la membrii fondatori.



"Nu a mers. Am incercat, am pus si suflet dar am infrant. Imi pare tare rau ca nu a functionat. Am simtit ca risc sa pierd niste prieteni tare dragi si ca devin din ce in ce mai incrancenat. Nu am mai ras cam de multisor si nu prea imi place de mine asa. Presiunea asteptarilor multora, unii dintre ei oameni pe care ii respect a fost nu rar, infricosatoare. Nu se schimba nimic, doar ca nu mai fac parte dintr-un partid.

Dacian ramane cel mai fain om cu care am lucrat vreodata

Gafa aia cu securistii e a mea. Textul initial a fost:

"Avand in vedere cat de multi romani au colaborat sau au lucrat cu Securitatea, in mod sigur televiziunile lui Ghita si Voiculescu ar putea „demonstra” ca exista cel putin o legatura intre oricare dintre noi si Securitate”

A iesit catastrofa aia pentru ca Dacian a spus ca nu are rost sa fim la fel de lipsiti de bun simt. A fost o super presiune sa iesim cu o declaratie, am sters rapid partea cu varanul si cu Ghita, si nu am mai vazut ineptia care mi-a iesit. Imediat dupa ce a explodat internetul l-am sunat si i-am spus ca ies public, imi asum prostia si imi dau demisia din partid. Mi-a spus ca responsabilitatea sta la el si ca greseala lui este la fel de mare caci nu a mai verificat o data. Nu sunt singurul cu care a facut la fel. Nu stiu pe nimeni care sa aiba mai mult bun simt.

Am evitat sa vorbesc cu el in momentul in care am luat decizia ca nu mai pot. Sigur m-ar fi convins sa nu plec.

Romania merita sa devina decenta. Sunt o multime de oameni super decenti in PLUS si USR. Merita votati", a scris Valeriu Nicolae pe Facebook.