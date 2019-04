Liviu Plesoianu critica dur declaratiile lui Augustin Lazar si face o paralela cu modul in care a jurat Traian Basescu, in celebra confrutare electorala, ca "Nu a lovit copilul cu pumnul in plex!"



"Nu am lovit copilul cu pumnul in plex!" - asa jura Basescu pe Biblie, in fata natiunii, cand de fapt toata lumea vazuse secventa in care lovise un copil cu dosul palmei peste fata. "Nu am fost colaborator al Securitatii!" - asa spune Sinistrul Lazar, in conditiile in care nu despre asta vorbim, ci despre faptul ca a propus doi ani la rand, ca Presedinte de Comisie la Aiud, neeliberarea dizidentului anticomunist torturat Iulius Filip.

Abjectia acestui personaj sinistru ma face sa am mari indoieli cu privire la faptul ca suntem colegi de specie!

P.S. Nedebordand, pe langa bun-simt, nici de desteptaciune, spre final s-a scapat si a recunoscut ca cei ca Iulius Filip erau tinuti separat de Securitate... deci stia foarte bine pe cine nu propunea pentru eliberare conditionata!", a scris Liviu Plesoianu pe Facebook.