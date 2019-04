Liviu Dragnea a lansat un nou atac la adresa presedintelui Klaus Iohannis, luni seara, la Romania TV, spunand, printre altele, ca acesta "este mai dusmanos decat Basescu".



"Iohannis e mai rau si mai dusmanos decat Basescu. Nu credeam ca o sa spun vreodata asa ceva. Basescu mai avea, rar, momente de omenie, de dialog. Aici nu exista asa ceva. Cu asta nu se poate discuta. Acest om are doar porunci si cereri. Ori ca el, ori nu se face. In 4 ani jumate, in afara de manipulare, incitare de proteste, la dezordine sociala, blocarea Guvernului, ura, discordie, ce a facut? E un om care a adus deservicii Romaniei. Nimic in extern, merge si tace la toate intalnirile. Omul minte. Unde a vazut ca noi oprim oamenii sa vina la vot, cand doarme pe drumul intre Bucuresti si Sibiu?", s-a intrebat Liviu Dragnea, precizand ca el incurajeaza iesirea oamenilor la vot, scrie Adevarul.

"Le-am spus tuturor colegilor mei ca prim obiectiv sa aducem oamenii la vot. Mie numai un nesimtit poate sa imi reproseze asa ceva, cand eu am fost condamnat politic ca am adus oamenii la vot. Oamenii trebuie sa vina la vot, cat mai multi, sa decida in cunostinta de cauza".

Dragnea a reluat discutia despre sustinerea referendumului, pe temele anuntate de Iohannis. "Temele in sine de la referendum nu sunt de respins. Nu am fost niciodata impotriva luptei anticoruptie. PSD a sprijinit financiar, logistic, legislativ, institutiile respective. Am o speranta ca magistratii sa devina independenti si sa nu mai aiba motive de teama. Stim sub ce teroare au trait unii ani de zile. Referendumul e o pacaleala a lui, cauta un prilej disperat sa participe la campania pentru referendum. O sa aiba o problema cu USR si cu Ciolos. Eu nu cred ca ei o sa voteze, ca Ciolos a dat OUG pe Codul penal si au spus ca daca vor veni la guvernare dau OUG care sa modifice legile justitiei, fix ce spune Iohannis ca el nu vrea“.